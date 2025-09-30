DGS EK TERCİHLERİ SON AÇIKLAMALAR: ÖSYM DGS ek tercihler ne zaman, kılavuz ve taban puanları belli oldu mu?

2025 DGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler ek tercih dönemine çevrildi. Lisans programlarına yerleşemeyen ya da tercih yapmayan adaylar, ÖSYM tarafından duyurulacak ek yerleştirme tarihlerini araştırıyor. Boş kontenjanlar için ikinci fırsat sunacak ek tercih süreci bu yıl da yoğun ilgi görüyor.

ÖSYM'nin açıkladığı 2025 DGS yerleştirme sonuçlarının ardından ek tercih süreci gündeme geldi. Üniversiteye geçişte ikinci bir şans niteliği taşıyan ek yerleştirme dönemi, kontenjanların boş kalması durumunda uygulanacak. Adaylar, "DGS ek tercih başvuruları ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt arıyor.

DGS EK TERCİH TARİHLERİ BELLİ OLDU MU? DGS ek tercih tariheleri henüz belli değil. Tercih tarihleri ÖSYM tarafından yapılacak duyuru kapsamında belli olacak.

DGS EK TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI? DGS ek tercih kılavuzu da yayınlanmadı. ÖSYM tarafından hazırlanan kılavuz kapsamında taban puanları ve boş kontenjanlarına da yer verilecek.