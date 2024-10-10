Dikkat edilmezse körlüğe neden olabiliyor! Migren diyerek geçmeyin, kontrol gerektiriyor

"RİSK ALTINDA OLAN BİREYLER"

Görme kaybı riski altında olan bireylerden bahseden Uzm. Dr. Nil, şu bilgileri paylaştı: "Daha çok hipertansiyon, diyabet, kan elemanlarıyla ilgili pıhtılaşma sorunları, Multipl Skleroz gibi bazı nörolojik hastalıklar ve Behçet gibi bazı romatizmal hastalıkları olanlar görme azalması ve ileri dönemlerde görme kaybı riski taşımaktadırlar. Ayrıca ileri düzeyde alkol kullanımı, bazı ilaçların uzun süreli kullanımı gibi durumlarda da görme kaybı oluşabilmektedir."