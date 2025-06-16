Her yaz olduğu gibi bu yıl da Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen yaz Kur'an kursları, camilerde ve Kur'an kurslarında yoğun ilgi görüyor. Özellikle yaz tatilini verimli değerlendirmek isteyen çocuklar ve gençler için eşsiz bir manevi eğitim fırsatı sunan bu kurslar, Kur'an-ı Kerim okuma, temel dini bilgiler, sure ve duaları ezberleme gibi konuları kapsayan zengin bir müfredata sahip. Peki Diyanet yaz kursları ne zaman başlıyor? Camilerde yaz kurs kayıtları başladı mı ne zaman başlayacak?

1 /5 Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yaz düzenlenen Camilerde Yaz Kur'an Kursları, çocukların ve gençlerin yaz tatillerini verimli bir şekilde değerlendirmelerini sağlayan önemli bir eğitim programıdır. Bu kurslar, Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenme, temel dini bilgiler edinme, sure ve duaları ezberleme gibi konuları kapsar.

2 /5 Yaz Kur'an Kurs Kayıtları Başladı Mı? Kurslara başvurular, 16 Haziran tarihinden itibaren cami ve Kur’an kurslarına yüz yüze ya da online olarak yapılabilecek. Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’i okumayı öğrenmek, dini bilgiyle buluşmak, cami ortamını yakından tanımak ve manevi gelişimlerini desteklemek için tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi Yaz Kur’an kurslarımıza bekliyoruz"

3 /5 Diyanet Camilerde Yaz Kur’an Kursu Ne Zaman Başlayacak? 30 Haziran - 15 Ağustos tarihleri arasında tek dönem halinde gerçekleştirilecek kurslar yaz aylarının değerlendirilmesi açısından büyük önem taşıyor.

4 /5 Cami Yaz Kur’an Kurslarında Ne Öğretiliyor? Kurslarda Kur’an-ı Kerim, Temel Dini Bilgiler; İtikad, İbadet, Siyer ve Ahlak derslerinin yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetlerle çocuk ve gençlerin yaz tatillerini verimli geçirmeleri hedefleniyor.