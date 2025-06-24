Camilerdeki Yaz Kur’an Kurslarına Kaç Yaşındaki Çocuklar Başvuruyor?

Camiler, Kur’an Kursları ve müftülükler tarafından uygun görülen diğer mekanlarda 4-6 yaş grubu çocuklardan, 7-14 ve 15-22 yaş arası gençlere kadar çeşitli yaş guruplarına yönelik Kur’an eğitimleri düzenlenecek.

Müftülükler tarafından konu ile ilgili yapılan paylaşımlarda şu bilgiler yer aldı: "4-6 yaş ve 7-14 yaş grubu öğrenciler için yarım gün ve tam gün; 10-18 yaş aralığındaki öğrencilere yönelik ise gündüzlü ve yatılı kurslar imkanlar ölçüsünde gerçekleştirilecek.