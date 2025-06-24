Her yaz olduğu gibi bu yıl da Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen yaz Kur'an kursları, camilerde ve Kur'an kurslarında yoğun ilgi görüyor. Yaz tatilinde çocuklar ve gençler için açılan yaz Kur'an kurslarına kayıtlar, 16 Haziran - 7 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. Peki Diyanet yaz kursları ne zaman başlıyor? Camilerde yaz kursu kaç gün sürecek, Kur'an kursları ne zaman bitecek? İşte Diyanet yaz Kur'an kurs takvimi.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yaz düzenlenen Camilerde Yaz Kur'an Kursları, çocukların ve gençlerin yaz tatillerini verimli bir şekilde değerlendirmelerini sağlayan önemli bir eğitim programıdır. Bu kurslar, Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenme, temel dini bilgiler edinme, sure ve duaları ezberleme gibi konuları kapsar.
Yaz Kur'an Kurs Kayıtları Başladı Mı?
Kurslara başvurular, 16 Haziran tarihinden itibaren cami ve Kur’an kurslarına yüz yüze ya da online olarak yapılabilecek. Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’i okumayı öğrenmek, dini bilgiyle buluşmak, cami ortamını yakından tanımak ve manevi gelişimlerini desteklemek için tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi Yaz Kur’an kurslarımıza bekliyoruz"
Diyanet Camilerde Yaz Kur’an Kursu Ne Zaman Başlayacak?
30 Haziran - 15 Ağustos tarihleri arasında tek dönem halinde gerçekleştirilecek kurslar yaz aylarının değerlendirilmesi açısından büyük önem taşıyor.
Cami Yaz Kur’an Kurslarında Ne Öğretiliyor?
Kurslarda Kur’an-ı Kerim, Temel Dini Bilgiler; İtikad, İbadet, Siyer ve Ahlak derslerinin yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetlerle çocuk ve gençlerin yaz tatillerini verimli geçirmeleri hedefleniyor.
Camilerdeki Yaz Kur’an Kurslarına Kaç Yaşındaki Çocuklar Başvuruyor?
Camiler, Kur’an Kursları ve müftülükler tarafından uygun görülen diğer mekanlarda 4-6 yaş grubu çocuklardan, 7-14 ve 15-22 yaş arası gençlere kadar çeşitli yaş guruplarına yönelik Kur’an eğitimleri düzenlenecek.
Müftülükler tarafından konu ile ilgili yapılan paylaşımlarda şu bilgiler yer aldı: "4-6 yaş ve 7-14 yaş grubu öğrenciler için yarım gün ve tam gün; 10-18 yaş aralığındaki öğrencilere yönelik ise gündüzlü ve yatılı kurslar imkanlar ölçüsünde gerçekleştirilecek.