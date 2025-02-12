Diyarbakır, Mardin, Batman ve Şanlıurfa'da yarın 13 Şubat okullar tatil mi? Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı

Ülke genelinde etkisini sürdüren soğuk ve kar yağışlı hava Diyarbakır, Mardin, Batman ve Şanlıurfa için de etkili olması bekleniyor. Özellikle perşembe günü için yoğun kar yağışı beklenen illerde vatandaşların olumsuz durumlara karşı tedbirli ve dikkatli olmaları uyarıları paylaşıldı. Öğrencilerin de merak ettiği okulların tatil olup olmadığı hakkındaki açıklamaları ve 4 il için yapılan uyarıları sizlere aktarıyoruz.