Diyarbakır, Mardin, Batman ve Şanlıurfa'da yarın 13 Şubat okullar tatil mi? Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü 4 il (Diyarbakır, Mardin, Batman, Şanlıurfa) için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu. Özellikle yüksek bölgelerde beklenen kar yağışının tipi şeklinde beklendiği ve olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği açıklandı. Peki Diyarbakır, Mardin, Batman ve Şanlıurfa'da okullar yarın 13 Şubat tatil mi? Valilikten açıklama yapıldı mı?
Ülke genelinde etkisini sürdüren soğuk ve kar yağışlı hava Diyarbakır, Mardin, Batman ve Şanlıurfa için de etkili olması bekleniyor. Özellikle perşembe günü için yoğun kar yağışı beklenen illerde vatandaşların olumsuz durumlara karşı tedbirli ve dikkatli olmaları uyarıları paylaşıldı. Öğrencilerin de merak ettiği okulların tatil olup olmadığı hakkındaki açıklamaları ve 4 il için yapılan uyarıları sizlere aktarıyoruz.
METEOROLOJİ'DEN 4 İL İÇİN YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır, Mardin, Batman ve Şanlıurfa için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, perşembe günü bölgede beklenen yağışların Diyarbakır'ın kuzeyi (Çüngüş, Çermik, Ergani, Eğil, Dicle, Hani, Kocaköy, Lice, Hazro, Silvan ve Kulp), Batman'ın kuzeyinde (Sason ve Kozluk) ve Şanlıurfa'nın kuzeyinde (Siverek) kuvvetli kar yağışı, Mardin'in doğusunda (Dargeçit, Midyat ve Nusaybin) ise kuvvetli karla karışık yağmur ve yükseklerde kar yağışı şeklinde gerçekleşeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, buzlanma ve don, ulaşımda aksamalar ve özellikle yüksek kesimlerde tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.
DİYARBAKIR'DA YARIN 13 ŞUBAT OKULLAR TATİL Mİ?
Kar yağışının beklendiği Diyarbakır'da okulların tatil edilmesine ilişkin valilik tarafından yapılan bir açıklama henüz bulunmamaktadır.
MARDİN'DE YARIN 13 ŞUBAT OKULLAR TATİL Mİ?
Meteoroloji'nin uyarıları sonrasında Mardin'de de tatil konusu gündemde. Ancak Valilik henüz tatil ile ilgili bir açıklamada bulunmadı. Okulların tatil edilmesi durumunda haberimizde paylaşacağız.
BATMAN'DA OKULLAR YARIN 13 ŞUBAT TATİL Mİ?
Batman'da beklenen yoğun kar yağışı ile öğrenciler tatil haberlerini bekliyor. Ancak Batman Valiliğinden henüz tatil ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiği anda haberimizde paylaşacağız.
ŞANLIURFA'DA YARIN 13 ŞUBAT OKULLAR TATİL Mİ?
Meteoroloji tarafından yapılan son hava durumu tahminlerine göre Şanlıurfa'da da kar yağışının etkili olması bekleniyor. Ancak Valilik henüz okulların tatil edilmesine dair resmi bir açıklama yapmadı. Resmi açıklamalar geldiğinde sayfamızda yer alacak.