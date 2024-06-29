Diyarbakır TOKİ ilk evim arsa yeri ada parsel belli oldu mu?

Diyarbakır'da merakla beklenen TOKİ "İlk Evim Arsa" projesinde ada ve parsel bilgilerine yönelik araştırmalar hızla devam ediyor. gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda asil ve yedek hak sahipleri belirlenmişti. Bu haberde, proje hakkında merak ettiğiniz tüm soruların cevaplarını bulacak ve Diyarbakır ilk evim arsa proje ada parsel durum bilgisi son durum gelişmelerini öğreneceksiniz. Peki Diyarbakır TOKİ ilk evim arsa yerleri nerede, hangi bölgede? İşte TOKİ ilk evim arsa tahsis ve durum bilgisi sorgulama ekranı.

1 / 7 Diyarbakır İlk Evim Arsa Projesi kapsamında, Diyarbakır'da ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara uygun fiyatlı arsalar sunulmaktadır. TOKİ tarafından yürütülen bu projede, kura sonucuna göre hak sahipleri belirlendi. Diyarbakır ilk evim arsa sahiplerinin şimdilerde gözü kuşağı ilk evim arsa yeri belirleme sonuçlarında. Peki Diyarbakır ilk evim arsalarda ada parsel belli oldu mu? İşte Diyarbakır TOKİ ilk evim arsa proje ada parsel durum bilgisi.



2 / 7 TOKİ son olarak Diyarbakır Merkez müstakil arsa kura sonuçlarının açıklanmasının ardından hak sahipleri belirlemişti. TOKİ müstakil arsa kuralarında arsa çıkanlar, Diyarbakır TOKİ ilk evim arsa yeri kura belirleme sonuçlarını merak ediyordu. Bu kapsamda ''Diyarbakır Bağlar müstakil-müşterek arsa yeri belli oldu mu?'' sorusuna yanıt aranıyor.



3 / 7 Diyarbakır TOKİ evim arsalarda ada parsel belli oldu mu? TOKİ Diyarbakır ilk evim arsa kura çekimi 17 Kas 2023’te çekilmişti. Çekilişin tamamlanmasının ardından Diyarbakır müstakil arsanın hak sahibi belli oldu. TOKİ İlk Evim Arsa projesinde bazı illerde arsa plan onay ve parselasyon işlemleri yapıldı. Sosyal medya üzerinden Diyarbakır TOKİ hak sahibi bir vatandaş, “Diyarbakır TOKİ arsa yerleri belli oldu.” bilgisini paylaştı.



4 / 7 TOKİ İlk Evim Arsa Tahsis ve Durum Bilgisi Sorgulama Ekranı İçin Tıklayın

5 / 7 Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Niğde, Osmaniye, Trabzon, Adana, Aksaray, Ankara, Balıkesir, Bursa, Çankırı, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kırklareli, Karaman, Kastamonu, Van, Afyonkarahisar illerinde yaklaşık 20 bin hak sahibi için Plan Onay ve Parselasyon işlemleri devam ederken, başvuru sahipleri TOKİ ilk evim arsa tahsis ve durum bilgilerini e-Devlet üzerinden sorgulama yapabilmekte.

6 / 7 Müstakil konutların yapılacağı arsalar, yüzölçümü planlama durumuna göre yaklaşık 350 ile 500 metrekare büyüklükte olacak. Buraya yapılacak konutların büyüklükleri ise 105 ile 150 metrekare arasında değişecek. Müstakil arsaların fiyatları 192 bin 500, taksitleri ise 1.604 liradan başlayacak.