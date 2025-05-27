DOĞUM YARDIMI ÖDEME GÜNLERİ: 5.000 TL doğum yardımı yattı mı, ne zaman yatacak?

2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesiyle birlikte devlet destekli sosyal yardımların kapsamı genişletildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 8 Nisan'da başvuruları alınmaya başlanan doğum yardımı programı kapsamında, başvuru sürecini tamamlayan binlerce aile şimdi sonuçların açıklanmasını bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Uluslararası Aile Forumu’nda yaptığı açıklamanın ardından gözler, 5.000 TL’ye varan yardımların ne zaman hesaplara yatırılacağına çevrildi.
Devletin aileyi desteklemek amacıyla başlattığı doğum yardımı programında süreç hızla ilerliyor. 8 Nisan itibarıyla başvurularını tamamlayan vatandaşlar, “Doğum yardımı başvuru sonucu açıklandı mı?” sorusuna yanıt aramaya başladı. İlk çocuk için 5.000 TL, ikinci çocuk için aylık 1.500 TL, üçüncü ve üzeri çocuklar için ise aylık 5.000 TL ödeme desteği sunulacak program kapsamında, sonuçların açıklanması ve ödemelerin başlayacağı tarih merak konusu oldu.
DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Aile Forumu’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan doğum yardımı ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarihi açıkladı.
Doğum yardımı ödemeleri kapsamında 28 Mayıs Çarşamba günü 163 bin 295 haneye, yaklaşık 1,2 milyarlık ödeme gerçekleştirilecek.
Buna göre; Doğum yardımı ödemeleri 28 Mayıs Çarşamba günü toplu şekilde yatırılacak.
DOĞUM YARDIMI BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?
Doğum Yardımı başvuru sonuçları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın E-Devlet hesabı üzerinden sorgulanabilecek.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Doğum Yardımı Başvuru Hizmeti ekranına giderek, "https://eailem.aile.gov.tr/sonuclarim" sayfasından başvuru sonuçları görüntülenebilecek.
DOĞUM YARDIMI (ÇOCUK PARASI) NE KADAR?
Doğum yardımı ödemeleri ilk çocuk için tek seferlik beş bin lira olarak belirlenirken ikinci çocuk için 5 yıl aylık bin 500 lira ve üçüncü ile sonraki çocuklar için aylık beş bin lira ödeme yapılacak.
BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR
"Aile Yılı" kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan doğum yardımı başvuruları 8 Nisan’dan itibaren alınıyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın e-Devlet Doğum Yardımı başvuru sayfası üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle birlikte başvuru yapılabiliyor.