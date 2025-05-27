DOĞUM YARDIMI ÖDEME GÜNLERİ: 5.000 TL doğum yardımı yattı mı, ne zaman yatacak?

DOĞUM YARDIMI (ÇOCUK PARASI) NE KADAR?

Doğum yardımı ödemeleri ilk çocuk için tek seferlik beş bin lira olarak belirlenirken ikinci çocuk için 5 yıl aylık bin 500 lira ve üçüncü ile sonraki çocuklar için aylık beş bin lira ödeme yapılacak.