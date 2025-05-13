Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen doğum yardımı desteğinde ödeme süreci başlıyor. Bakan Mahinur Göktaş’ın açıklamalarına göre, annelere yönelik yapılacak ödemeler Mayıs ayı içerisinde hesaplara yatırılacak. Peki doğum yardımı ödemeleri yattı mı? 5 bin TL yardım ne zaman yatırılacak? İşte tüm bilgiler.
'Aile Yılı' sebebiyle yeni hayata geçirilen uygulama ile birlikte annelere çocuk parası veya diğer bir ifadeyle doğum yardımı yapılıyor. Doğum yardımı ödemelerine ilişkin takvim merak edilirken, tarihler de netleşmeye başladı. İşte mayıs 2025 doğum yardımı ödemelerindeki son gelişmeler.
DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
2025 yılı itibarıyla güncellenen destek programı, ilk çocuk için tek seferlik 5.000 TL, ikinci çocuk için 5 yıl boyunca aylık 1.500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise aylık 5.000 TL olmak üzere toplamda 300.000 TL’ye kadar ödeme imkânı sunuyor.
Yeni düzenleme kapsamında “Aile Yılı” uygulamasına dikkat çeken Bakanlık, başvuruların 8 Nisan 2025 itibarıyla e-Devlet üzerinden alınmaya başlandığını duyurdu. Dijital erişimi olmayan vatandaşlar ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerinden destek alabilecek.
Ödemelerin büyük çoğunluğunun 12-16 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılması beklenirken, resmi takvim duyurulduğunda kamuoyuyla paylaşılacak.