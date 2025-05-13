DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?





2025 yılı itibarıyla güncellenen destek programı, ilk çocuk için tek seferlik 5.000 TL, ikinci çocuk için 5 yıl boyunca aylık 1.500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise aylık 5.000 TL olmak üzere toplamda 300.000 TL’ye kadar ödeme imkânı sunuyor.



