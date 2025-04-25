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DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ 2025: 5 bin TL doğum yardımı ne zaman yatacak?

DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ 2025: 5 bin TL doğum yardımı ne zaman yatacak?

14:5025/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2025 yılı için başlatılan doğum yardımı ödemelerinin Mayıs ayında yapılacağını duyurdu. 1. çocuk için 5.000 TL, 2. çocuk için 1.500 TL, 3. ve sonraki çocuklar için ise 5.000 TL destek ödemesi yapılacak. Başvurular e-Devlet üzerinden alınmaya devam ediyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2025 yılı için başlatılan doğum yardımı ödemelerinin Mayıs ayında başlayacağını duyurdu. Bu kapsamda, 1 Ocak 2025 ve sonrasında doğan çocuklar için ödeme yapılacak. Ödemeler, annenin hesabına, çocuğun 5 yaşını tamamlayana kadar kesintisiz olarak yatırılacak. Başvurular, e-Devlet üzerinden alınmaya devam ediyor. Yaklaşık 170 bin başvuru alındığı belirtiliyor.

DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Doğum yardımı ödemelerine ilişkin tarih veren Göktaş; "Doğum destek sistemimizi güncelledik. İlk doğan çocuğa 5 bin lira tek seferlik destek. İkinci çocuğa aylık 1500 TL çocuk 5 yaşına kadar annenin hesabına destek. Üçüncü çocuk için annenin hesabına ayda 5 bin TL destek. 169 bin 921 başvuru aldık.

İlk ödemeyi annelerin hesabına mayıs ayında yatıracağız. Birinci çocuk oranı yüzde 43. En çok başvuru İstanbul, ikincisi Ankara, üçüncüsü Şanlıurfa." ifadelerini kullandı.

"EN ÇOK BAŞVURU İLK ÇOCUK İÇİN"

Bakan Göktaş, başvuruları 8 Nisan'dan itibaren e-Devlet üzerinden alınmaya başlayan doğum yardımına yaklaşık 170 bin başvuru aldıklarını açıkladı.

Bakan Göktaş, "Birinci çocuk için başvuru oranı yüzde 43. 73 bin 317 aile birinci çocuğu için başvurmuş. İkinci çocuk oranı yüzde 30 civarında, başvuru sayımız ise 51 bin 128 oldu." diye konuştu.

3'üncü çocuk başvuru oranının da yüzde 18 olduğunu ve 29 bin 879 ailenin başvurduğunu dile getiren Bakan Göktaş, "3 artı çocuk için başvuru oranı da yüzde 9 civarında. 15 bin 597 ailemiz bu yıl itibarıyla dünyaya gelen her bir çocuğu için bu destekten faydalanacak. En çok başvuru İstanbul'dan, ikincisi Ankara, üçüncüsü Şanlıurfa'dan." bilgisini verdi.

DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Doğum yardımı başvuruları, e-Devlet sistemi üzerinden yapılıyor.

e-Devlet üzerinden başvuru yapamayan vatandaşlar Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerinden başvuru konusunda destek alabilirler.

DOĞUM YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Doğum yardımı için herhangi bir ön koşul aranmıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum yardımlarının herhangi kriter gözetmeksizin yapılacağını açıklamıştı.

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