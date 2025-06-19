FED faiz kararı ve Fed Başkanı Powell'ın sözlü yönlendirmeleri de gündemde yer alıyor. Bu faktörler ışığında Dolar güne değer kazancıyla başladı. Dün yükselişle eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 39,4970'ten tamamladı. Peki bugün dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 19 Haziran Perşembe döviz fiyatlarında son durum...

1 /3 Bugün dolar ve euro ne kadar?

İstanbul serbest piyasada dolar 39,5330 liradan, Euro 45,4260 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 39,5310 liradan alınan dolar, 39,5330 liradan satılıyor. 45,4240 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 45,4260 lira olarak belirlendi. Dün doların satış fiyatı 39,5190, Euro'nun satış fiyatı ise 45,4500 lira olmuştu.







2 /3 Doların aylık-yıllık performansı Haziran ayının ilk gününe göre dolar 0,35 TL artarak yüzde 0,88 değer kazandı. Yılbaşı başlangıç değerine (35.3663 TL) göre dolar 4,18 lira artarak yüzde 11,81 oranında değer kazandı. Son bir yıla göre ise dolar; 32.5342 liradan 39.5435 liraya yükselerek değer yüzde 21,54 değer kazancı yaşadı.



