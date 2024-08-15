Serbest piyasada dolar 33.6201 liradan güne başladı. Euro ise 37.1292 lirayı gördü. Dolar, euro ve diğer döviz kurlarıyla ile ilgili en son gelişmeler hakkında aradığınız tüm detayları; 1 dolar/euro kaç TL, dolar/euro ne kadar?