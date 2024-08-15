Bugün itibarıyla döviz kurlarında dikkat çeken değişiklikler yaşanıyor. Amerikan Doları (USD), 33,60 TL seviyesinde işlem görürken, Euro (EUR) 37,06 TL'den işlem görüyor. Piyasalardaki bu hareketlilik, yatırımcıların ve vatandaşların dikkatini çekiyor. Analistler, döviz kurlarındaki dalgalanmaların ekonomik gelişmeler ve uluslararası piyasalardaki etkilerle ilişkilendirilebileceğini belirtiyor. Dolar/ Euro ve Sterlin güne nasıl başladı, aylık ve yıllık seyri nasıl? İşte 15 Ağustos Perşembe güncel döviz kurları, Dolar ve Euro alış- satış fiyatı...
Serbest piyasada dolar 33.6201 liradan güne başladı. Euro ise 37.1292 lirayı gördü. Dolar, euro ve diğer döviz kurlarıyla ile ilgili en son gelişmeler hakkında aradığınız tüm detayları; 1 dolar/euro kaç TL, dolar/euro ne kadar?
Öte yandan dün dolar en yüksek 33.6486 TL'yi en düşük 33.5127 TL'yi görerek günü 33.6088 TL'den tamamladı. Euro ise dün en yüksek 37.1223 TL’den, en düşük 36.8529 TL’den işlem görürken günü 37.0206 TL olarak kapattı.
Doların aylık-yıllık performansı
Ağustos ayının ilk gününe göre dolar 0,51 TL artarak yüzde 1,54 değer kazandı.
Yılbaşı başlangıç değerine (29.7714 TL) göre dolar 3,85 lira artarak yüzde 12,93 oranında değer kazandı.
Son bir yıla göre ise dolar; 27.0633 liradan 33.6201 liraya yükselerek değer yüzde 24,23 değer kazancı yaşadı.
Euronun aylık-yıllık performansı
Euro Ağustos ayının ilk gününe göre euro 1,36 TL artarak yüzde 3,79 değer kazandı.
32.5562 TL olan yılbaşı başlangıç değerine göre euro 4,57 lira artarak yüzde 14,05 oranında değer kazandı.
Euro, son bir yıla göre 29.5271 liradan 37.1292 liraya yükselerek değer yüzde 25,75 değer kazancı yaşadı.
Sterlinin aylık-yıllık performansı
Sterlin bu ayın ilk gününe göre 1,05 TL artarak yüzde 2,50 değer kazandı.
Yılbaşı başlangıç değerine (37.7568 TL) göre sterlin 5,57 lira artarak yüzde 14,74 oranında değer kazandı.
Son bir yıla göre ise sterlin; 34.3991 liradan 43.3224 liraya yükselerek değer yüzde 25,94 değer kazancı yaşadı.
GÜNCEL DOLAR FİYATLARI
Dolar alış fiyatı: 33,6055 TL
Dolar satış fiyatı: 33,6123 TL
EURO NE KADAR, KAÇ TL?
Euro alış fiyatı: 37,1120 TL
Euro satış fiyatı: 37,1427 TL