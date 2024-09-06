Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum oldukça volatil seyrediyor. Dolar kuru en son ne kadar oldu sorusu, özellikle son dönemde yaşanan küresel belirsizlikler nedeniyle yatırımcılar tarafından sıklıkla soruluyor. Dolar - euro kaç TL karşılaştırması ise, iki para birimi arasındaki güç dengesini göstermesi açısından önemli. Son bir ayda dolar kuru, ABD ekonomisindeki güçlü büyüme beklentileri ve jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte değer kazanırken, euro kuru, Avrupa Birliği ekonomisindeki yavaşlama endişeleri nedeniyle değer kaybetti. Ancak, döviz kurlarını etkileyen faktörler oldukça dinamik olduğu için bu durumun sürekli değişebileceğini unutmamak gerekiyor. Bu nedenle, döviz alım satım işlemleri yapmadan önce mutlaka uzman görüşü almanız ve piyasayı yakından takip etmeniz önemlidir.