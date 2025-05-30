Dul ve yetim maaşı alanlara bayram ikramiyesi 2025 ne zaman? Emekli ikramiyesi ödeme takvimi

Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca emeklinin ve hak sahibinin gözü bayram ikramiyesi ödemelerine çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2025 yılına ilişkin ikramiye ödeme takvimini resmen açıkladı. Bu yıl 4 bin lira olarak belirlenen ikramiyeler, dul ve yetim maaşı alanlara hisse oranına göre yatırılacak. Bayram öncesi hesaplara geçecek ödemelerle birlikte, hak sahiplerinin bayram öncesi ekonomik olarak rahatlaması hedefleniyor.
2025 Kurban Bayramı ikramiyelerine ilişkin beklenen açıklama geldi. Emekliler ve hak sahipleri için bayram öncesi yapılacak 4 bin liralık ödemelerin detayları netleşti. Dul ve yetim maaşı alanlar, hisseleri oranında ikramiyelerini alacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın duyurusuna göre, ödemeler maaş alınan banka hesaplarına yatırılacak ve bayram öncesi tamamlanacak. Gözler şimdi ödeme tarihine çevrildi.
DUL VE YETİM MAAŞI ALANLARA BAYRAM İKRAMİYESİ 2025 NE ZAMAN YATACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emeklilere ödenecek bayram ikramiyesi ödeme tarihlerini duyurdu. Ancak dul ve yetim aylığı alanlara yönelik ikramiye ödeme günleri henüz açıklanmadı. Açıklanan programa göre ikramiye ödemeleri 4 Haziran’a kadar tamamlanacak. Dul ve yetim maaşı ikramiyelerinin en geç 4 Haziran tarihine kadar ödenmesi bekleniyor.
DUL VE YETİM MAAŞI ALANLAR NE KADAR ÖDEME ALACAK?
Buna göre vefat eden sigortalının eşine çocuk olmaması durumunda bayram ikramiyesinin yüzde 75’i ödeniyor. Çocuk olması durumunda ise yüzde 50 ödeme alınıyor. Ölüm aylığı alanlar ise ikramiyenin yüzde 25’inden yararlanıyor.
Dul ve yetim maaşını yüzde 75 hisse oranına göre alanlar 3.000 lira,
Dul maaşı olarak yüzde 50 hisse oranında ödeme alanların ikramiyesi ise bu yıl 2 bin lira,
Ölüm aylığı alan ve yüzde 25 hisse oranına göre ödeme yapılanlara ise ikramiye olarak 1.000 lira yatırılacak.
EMEKLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ
▪️4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 31 Mayıs tarihinde,
▪️4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 1 Haziran tarihinde,
▪️4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 2-3-4 Haziran tarihlerinde ödenecek