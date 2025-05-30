Dul ve yetim maaşı alanlara bayram ikramiyesi 2025 ne zaman? Emekli ikramiyesi ödeme takvimi

DUL VE YETİM MAAŞI ALANLARA BAYRAM İKRAMİYESİ 2025 NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emeklilere ödenecek bayram ikramiyesi ödeme tarihlerini duyurdu. Ancak dul ve yetim aylığı alanlara yönelik ikramiye ödeme günleri henüz açıklanmadı. Açıklanan programa göre ikramiye ödemeleri 4 Haziran’a kadar tamamlanacak. Dul ve yetim maaşı ikramiyelerinin en geç 4 Haziran tarihine kadar ödenmesi bekleniyor.