Dünyanın en değerli otomobil markaları açıklandı: O marka listeye yeniden girdi

Dünyanın en değerli otomobil markaları belli oldu. companiesmarketcap.com sitesinden derlediği bilgilere göre, listede ilk sırada 1,37 trilyon dolarlık piyasa değeri ile ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla geliyor. Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla, elektrikli araç tasarlayan, üreten ve satan bir otomotiv şirketi olarak öne çıkıyor.