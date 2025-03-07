Dünyanın en güçlü 10 donanması belli oldu: Türkiye listeye girdi! İşte orduların sıralaması

Dünyanın en güçlü donanmalarının 2025 yılı sıralaması, World Directory of Modern Military Warships (WDMMW) tarafından yayımlandı. "Global Naval Powers Ranking" raporunda, Türkiye'nin donanması önemli bir yer tuttu. Rapor, 2025 yılı itibariyle dünyanın deniz gücüne sahip ülkelerinin sıralamasını açıklarken, her ülkenin deniz kuvvetlerinin teknolojisi, gemi sayısı, denizaltı gücü ve askeri kapasitesine dayalı olarak değerlendirildi.

1 /11 "Global Naval Powers Ranking" raporunda adlı internet sitesi, dünyanın en güçlü donanmaları 2025 listesini paylaştı. Birçok kriterin dikkate alınarak hazırlandığı listeye Türkiye'nin sıralaması damga vurdu. İşte dünyanın en güçlü donanmaları 2025 listesi ve haberin detayları…

2 /11 10-TÜRKİYE

3 /11 9-BİRLEŞİK KRALLIK

4 /11 8-FRANSA

5 /11 7-HİNDİSTAN

6 /11 6-JAPONYA

7 /11 5-GÜNEY KÖRE

8 /11 4-ENDONEZYA

9 /11 3-RUSYA

10 /11 2-ÇİN