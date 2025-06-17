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Dünyanın en güçlü orduları 2025 sıralaması açıklandı! İran mı, İsrail ordusu mu daha güçlü? İsrail ve İran arasındaki savaşı kim kazanır?

Dünyanın en güçlü orduları 2025 sıralaması açıklandı! İran mı, İsrail ordusu mu daha güçlü? İsrail ve İran arasındaki savaşı kim kazanır?

09:2917/06/2025, Salı
G: 17/06/2025, Salı
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ABD merkezli Global Firepower, 2025 yılı itibarıyla dünyanın en güçlü ordularını belirledi. Asker sayısının yanı sıra savunma bütçesi, teknolojik altyapı, lojistik kapasite ve coğrafi avantajlar gibi 60’tan fazla kriterin değerlendirildiği araştırmada, Türkiye en güçlü 10 ordu arasına girmeyi başardı. İşte 2025 yılı itibarıyla dünyanın en güçlü 145 ordusu ve Türkiye’nin listedeki yeri…

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDULARI AÇIKLANDI: TÜRKİYE’NİN SIRALAMADAKİ YERİ BELLİ OLDU

ABD merkezli Global Firepower, 2025 yılı itibarıyla dünyanın en güçlü 145 ordusunu belirledi. Savunma bütçesi, askeri teknoloji, lojistik kapasite ve personel gücü gibi 60’tan fazla kriterin değerlendirildiği araştırmada, ülkelerin askeri güç endeksleri güncellendi. Türkiye, bu kapsamlı değerlendirme sonucunda üst sıralarda yer aldı.

İşte Global Firepower’ın 2025 yılı sıralaması ve Türkiye’nin listedeki yeri…

10- İTALYA

9- TÜRKİYE

8- JAPONYA

7- FRANSA

6- UNİDED KİNGDOM

5- GÜNEY KORE

4- HİNDİSTAN

3- ÇİN

2- RUSYA

1- ABD

#Dünyanın En Güçlü Orduları
#Dünyanın En Güçlü Ordularının Listesi
#Dünyanın ordu güç sıralaması
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