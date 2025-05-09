PASAPORT GÜCÜ NEYİ DEĞİŞTİRİR?

Pasaport gücü, sadece tatil için değil; eğitim, iş, sağlık, yatırım ve göç politikaları açısından da kritik öneme sahip. Daha güçlü pasaport, daha az bürokrasi ve daha çok seçenek anlamına geliyor. Türkiye’nin yükselen pasaport sıralaması, bu alandaki potansiyelin artacağını işaret ediyor.



