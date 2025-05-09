Henley Pasaport Endeksi’nin 2025 verileriyle dünyanın en güçlü pasaportları sıralandı. Türkiye’nin pasaport gücündeki dikkat çekici yükselişi, uluslararası hareketlilikte yeni fırsatların habercisi. Peki, dünyanın en güçlü pasaportları hangileri? Türkiye kaçıncı sırada yer aldı?
Vatandaşlarına sunduğu seyahat özgürlüğüyle ülkelerin küresel itibarı da doğrudan etkileniyor. Her yıl yayınlanan Henley Pasaport Endeksi, bu özgürlüğün en somut göstergesi kabul ediliyor. 2025 yılına ait güncel listeyle birlikte ülkelerin uluslararası arenadaki hareket kabiliyetleri bir kez daha mercek altına alındı.
TÜRK PASAPORTU KAÇINCI SIRADA?
Türkiye, Henley Pasaport Endeksi’nde geçtiğimiz yıla göre 6 sıra birden yükselerek 46. basamakta yer aldı. Bu yükselişle Türk pasaportu, 116 ülkeye vizesiz veya varışta vizeyle giriş imkânı sunar hale geldi. Bu durum, iş dünyasından akademik seyahatlere kadar birçok alanda önemli bir avantaj anlamına geliyor.
LİSTENİN ZİRVESİNDE HANGİ ÜLKELER VAR?
- 1. Sıra: Singapur
- 2. Sıra: Japonya
- 3. Sıra: Almanya, Fransa, İtalya, Güney Kore, İspanya, Finlandiya
- 4. Sıra: Avusturya, Danimarka, Hollanda, Norveç, İsveç, İrlanda, Lüksemburg
- 5. Sıra: Birleşik Krallık, İsviçre, Portekiz, Yeni Zelanda
- 6. Sıra: Avustralya, Yunanistan
- 7. Sıra: Kanada, Malta, Polonya
- 8. Sıra: Çekya, Macaristan
- 9. Sıra: ABD, Estonya
- 10. Sıra: Litvanya, Letonya, Slovenya, Birleşik Arap Emirlikleri
PASAPORT GÜCÜ NEYİ DEĞİŞTİRİR?
Pasaport gücü, sadece tatil için değil; eğitim, iş, sağlık, yatırım ve göç politikaları açısından da kritik öneme sahip. Daha güçlü pasaport, daha az bürokrasi ve daha çok seçenek anlamına geliyor. Türkiye’nin yükselen pasaport sıralaması, bu alandaki potansiyelin artacağını işaret ediyor.