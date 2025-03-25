Dünyanın en güvenli ve en tehlikeli ülkeleri 2025 listesi açıklandı: Türkiye, ABD ve İngiltere'yi geride bıraktı

Dünyanın seyahat etmesi en güvenli ve tehlikeli ülkeleri açıklandı. Veri paylaşımları yapan Numbeo'nun güvenlik endeksi kullanarak gerçekleştirdiği ülke puanları belli oldu. Buna göre seyahat etmesi en güvenli ülke Andorra olurken, en tehlikeli ülke olarak Venezuela olarak açıklandı.

1 /6 Dünyanın en güvenli ve en tehlikeli ülkesi listesi belli oldu. Numbeo'nun paylaştığı verilere göre, Andorra seyehat etmesi en güvenli ülke olarak açıklanırken, Venezuela ise en tehlikeli ülke konumunda yer aldı.



2 /6 Araştırmaya göre dünyanın en güvenli ülkesi Andorra, İspanya ve Fransa sınırları arasındaki küçük ülkenin sadece 85 bin nüfusu bulunuyor. Piren Dağları'nda bulunan Andorra'nın başlıca geçim kaynağı ise kış turizmi... Avrupa'nın küçük prensliğinde neredeyse hiç suç işlenmiyor.



3 /6 Dünyanın en güvenli ikinci ülkesi de Birleşik Arap Emirlikleri oldu. 3. sıraya ise diğer bir Orta Doğu ülkesi Katar oturdu. Bu iki ülke de katı yasalarıyla ve suça karşı sert önlemleriyle biliniyor. İki ülkede de suç oranı oldukça düşük.

4 /6 4. sırada Uzakdoğu'daki ada ülkesi Tayvan, 5. sırada ise başka bir Orta Doğu ülkesi olan Umman bulunuyor. Söz konusu listeye veri bulunmadığı için Afrika'dan birçok ülke alınmadı. 205 ülkeden 147'si listeye alındı.



5 /6 Araştırılan ülkeler arasında en tehlikelisi Venezuela oldu. Okyanusya ülkesi Papua Yeni Gine ve Karayipler'de bulunan Haiti ise en tehlikeli ikinci ve üçüncü ülke oldu.