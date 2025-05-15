Dünyanın en hızlı şarj olan otomobili açıklandı: 10.5 dakikada yüzde 80 şarj kapasite...

Elektrikli araçlar, çevreye duyarlı ve enerji tasarruflu seçenekler sunarak otomobil endüstrisinde devrim yaratıyor. Hem çevre dostu hem de sessiz çalışmalarıyla dikkat çekerken, elektrikli araçların şarj süresi de kullanıcıların merak ettiği önemli bir konu. Özellikle uzun yolculuklara çıkmadan önce ya da günlük kullanımda elektrikli araçların ne kadar sürede şarj olacağı, sürücüler tarafından sıklıkla soruluyor.

1 /11 Elektrikli araçlar, çevre dostu ve enerji verimli yapılarıyla hızla popülerleşiyor. Birçok otomobil markası, elektrikli ya da hibrit modellerini piyasaya sunarken, bu araçları kullanmayı düşünen birçok kişi şarj süresi hakkında bilgi arayışında. Özellikle uzun yola çıkarken ya da günlük kullanımda "Elektrikli araçlar kaç saatte şarj olur?" sorusu sıklıkla gündeme geliyor.

2 /11 Porsche Taycan: %5’ten %80’e kadar şarj olma süresi sadece 23 dakikadır. Yüksek performanslı bu model hızlı şarj olma özelliğiyle dikkat çeker.

3 /11 SERES 3: %20’den %80’e kadar şarj dolum süresi 30 dakika sürer. Pratik ve hızlı şarj seçenekleri sunar.

4 /11 Mercedes EQA: %10’dan %80’e kadar şarj olma süresi 30 dakikadır. Şehir içi kullanım için ideal bir hızlı şarj süresi sunar.

5 /11 Mercedes EQS: %10’dan %80’e kadar şarj olma süresi 31 dakika olarak ölçülmüştür. Mercedes’in lüks segmentteki bu modeli hızlı şarj performansıyla da göz doldurur.

6 /11 BMW iX3: %10’dan %80’e kadar şarj olma süresi 32 dakika olarak belirtilmiştir. Bu model şarj süresiyle kullanıcılarına konforlu bir deneyim sunar.

7 /11 Skywell Et-5: %20’den %80’e kadar şarj olma süresi 32 dakika olarak belirlenmiştir. Çin menşeli bu model hızlı şarj olabilme kapasitesiyle dikkat çeker.

8 /11 Elektrikli araçların kullanıcılar açısından en büyük sorunlarının başında şarj süreleri geliyor. Yeni teknoloji batarya pateleri bu uzun şarj sürelerini kısaltmayı amaçlıyor.

9 /11 Çinli Zeekr markası da bunlarından biri. 2025 Zeekr 007 sedan modelini ikinci nesil Golden Battery paketiyle tanıttı.

10 /11 Markanın kendi bünyesinde geliştirilen bu lityum demir fosfat batarya, ikinci nesliyle şarj hızını 4.5C'den 5.5C'ye çıkarıyor. Bu sayede şarj hızı da yüzde 10'dan yüzde 80'e sadece 10.5 dakikadya düşüyor. Yani ilk nesline göre 4.5 dakika daha hızlı.