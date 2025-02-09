AFAD, EGE DENİZİ DEPREMLERİ SONRASINDA TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRDİ





AFET ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'ndaki toplantıda Ege Denizi'ndeki Santorini Adası'nda son günlerde gözlemlenen sismik aktivite ve olası riskler ele alındı. AFAD'dan yapılan açıklamada, 7 Şubat 2025 itibarıyla 3'ten büyük deprem sayısının 761'e ulaştığı ve kaydedilen en büyük depremin 5.2 büyüklüğünde olduğu belirtildi.





İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu başkanlığındaki değerlendirme toplantısında; Ege Denizi Santorini Adası ve civarında 28 Ocak 2025'ten itibaren görülen sismik hareketler değerlendirildi. Toplantıda AFAD, Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, uzman bilim insanları ve araştırmacılar yer aldı. AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem fırtınası şeklinde gelişen bölgedeki aktivite sonucunda, 7 Şubat 2025 itibarıyla 3'ten büyük deprem sayısının 761'e ulaştığı ve kaydedilen en büyük depremin 5.2 büyüklüğünde olduğu belirtildi.



