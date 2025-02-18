EHLİYET AFFI SON DAKİKA GELİŞMELER: Ehliyet affı çıkacak mı, hangi cezaları kapsıyor?

EHLİYET AFFINDAN KİMLER YARARLANBİLİR?

Eğer bir ehliyet affı düzenlemesi hayata geçirilirse, ceza puanı nedeniyle ehliyeti iptal edilen veya el konulan sürücüler bu aftan yararlanabilecek. Bu düzenleme, belirli koşulları sağlayan kişilerin başvurarak ehliyetlerini geri alabilmelerine olanak tanıyacak. Ancak şu an için bu konuda resmi bir yasa ya da düzenleme bulunmamaktadır.