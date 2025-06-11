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Ehliyet yenileme ne zaman bitiyor? Eski tip sürücü belgesi geçersiz sayılacak ve kullanan sürücülere para cezası kesilecek

Ehliyet yenileme ne zaman bitiyor? Eski tip sürücü belgesi geçersiz sayılacak ve kullanan sürücülere para cezası kesilecek

16:5311/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Ehliyet yenileme ne zaman sona eriyor?

1 Ocak 2016 tarihi öncesinde alınan eski tip sürücü belgelerinin bu tarihe kadar yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi gerekiyor. Milyonlarca araç sürücüsünü yakından ilgilendiren ehliyet yenileme süresi 31 Temmuz 2025 tarihinde doluyor. Peki ehliyet yenileme ücreti ne kadar ve nasıl yapılır? Ehliyet yenileme için gerekli belgeler neler?

Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren ehliyet yenileme süreci, 31 Temmuz 2025 tarihinde sona eriyor. 1 Ocak 2016'dan önce alınmış olan eski tip sürücü belgelerinin bu tarihe kadar yeni tip ehliyetlerle değiştirilmesi zorunlu. Belirtilen tarihe kadar yenileme işlemini yapmayan sürücülerin ehliyetleri geçerliliğini yitirecek ve trafikte bu ehliyetlerle araç kullanmaları durumunda idari para cezasıyla karşılaşacaklar.

EHLİYET YENİLEMEDE SON GÜN NE ZAMAN?

Eski tip ehliyetlerin 1 Ocak 2016'dan itibaren verilmeye başlanan yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için tanınan süre 31 Temmuz 2025'te sona erecek.

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Eski sürücü belgelerinin yenilenmesi için 31 Temmuz 2025'e kadar yalnızca 15 lira ödenmesi gerekirken, 1 Ağustos itibarıyla bu ücret B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 liraya yükselecek.

EHLİYET YENİLEME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? NEREDEN RANDEVU ALINIR?

Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya "nvi.gov.tr" üzerinden randevu alarak gerekli evrakları tamamlayıp nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor.

Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgelerini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.

Başvuruda bulunanların yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla adreslerine teslim ediliyor.

Bu süreçte, nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesi ile araç kullanılabiliyor.

EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Sürücü belgesi yenileme işlemi için gerekli belgeler arasında eski tip sürücü belgesi, sürücü sağlık raporu, biyometrik fotoğraf ve başvuru ücretinin ödendiğini gösteren dekont yer alıyor. Başvuru sahibinin Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS) kayıtlı bir adresinin bulunması gerekiyor.

Vatandaşların 13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf payı ücretlerini, vergi dairesi müdürlüklerine ya da internet üzerinden anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödemeleri gerekiyor.

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