EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2025: Ekim ayı kira artışı TÜFE oranı açıklandı mı? Ev ve iş yeri...

Ekim ayında kira sözleşmesi yenilenecek olan kiracılar ve ev sahipleri, TÜİK tarafından duyurulacak enflasyon verilerine odaklandı. Konut ve iş yeri kira artış oranı, her ay olduğu gibi TÜFE’nin 12 aylık ortalaması üzerinden belirlenecek. Peki, 2025 Ekim ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak?
Kira artış hesaplamaları Ekim ayı öncesinde en çok merak edilen konular arasında. TÜİK’in açıklayacağı enflasyon rakamları ile birlikte, hem konut hem de iş yerleri için uygulanacak azami zam oranı belli olacak. Peki, Ekim 2025 kira zammı hangi tarihte açıklanacak, kiraya ne kadar zam yapılacak?
2025 EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kira zammı Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı ağustos ayı enflasyon rakamları ile belli olacak. Buna göre; ekim ayı kira artış oranı 3 Ekim 2025 Cuma günü netleşecek.
EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 2,04, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,48 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 32,95, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 25,16 olarak kayıtlara geçti. On iki aylık ortalamalara göre %39,62 artış olarak gerçekleşti. Eylül ayı boyunca gerçekleştirilecek kira artış oranları yüzde 39,62 seviyesini aşamayacak.
EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA ÖRNEĞİ
Mevcut Kira Bedeli: 10.000 TL
Artış Oranı: %39,62
Kira Artış Tutarı: 3.962 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 13.962 TL
Mevcut Kira Bedeli: 20.000 TL
Artış Oranı: %39,62
Kira Artış Tutarı: 7.924 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 27.924 TL