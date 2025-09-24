Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2025: Ekim ayı kira artışı TÜFE oranı açıklandı mı? Ev ve iş yeri...

EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2025: Ekim ayı kira artışı TÜFE oranı açıklandı mı? Ev ve iş yeri...

12:1724/09/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Ekim ayında kira sözleşmesi yenilenecek olan kiracılar ve ev sahipleri, TÜİK tarafından duyurulacak enflasyon verilerine odaklandı. Konut ve iş yeri kira artış oranı, her ay olduğu gibi TÜFE’nin 12 aylık ortalaması üzerinden belirlenecek. Peki, 2025 Ekim ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

Kira artış hesaplamaları Ekim ayı öncesinde en çok merak edilen konular arasında. TÜİK’in açıklayacağı enflasyon rakamları ile birlikte, hem konut hem de iş yerleri için uygulanacak azami zam oranı belli olacak. Peki, Ekim 2025 kira zammı hangi tarihte açıklanacak, kiraya ne kadar zam yapılacak?

2025 EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kira zammı Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı ağustos ayı enflasyon rakamları ile belli olacak. Buna göre; ekim ayı kira artış oranı 3 Ekim 2025 Cuma günü netleşecek.

EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 2,04, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,48 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 32,95, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 25,16 olarak kayıtlara geçti. On iki aylık ortalamalara göre %39,62 artış olarak gerçekleşti. Eylül ayı boyunca gerçekleştirilecek kira artış oranları yüzde 39,62 seviyesini aşamayacak.

EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut Kira Bedeli: 10.000 TL

Artış Oranı: %39,62

Kira Artış Tutarı: 3.962 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 13.962 TL

Mevcut Kira Bedeli: 20.000 TL

Artış Oranı: %39,62

Kira Artış Tutarı: 7.924 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 27.924 TL

#Ekim Ayı Kira Artış Oranı
#enflasyon
#Ekim Ayı Enflasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi maçı şifresiz kanalda mı yayınlanacak? İşte yayın bilgileri