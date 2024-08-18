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EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı? ÖSYM 2024 EKPSS tercih takvimi...

15:54 - 18/08/2024 Pazar
Güncelleme: 15:54 - 18/08/2024 Pazar
Yeni Şafak
<p>EKPSS tercih kılavuzu: 2024 EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?</p>
EKPSS tercih kılavuzu: 2024 EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?

EKPSS tercihleri 2024 için geri sayım başladı. EKPSS sınav sonuçlarından aldıkları puanlara göre tercih yapacak olan adaylar, gözlerini ÖSYM'nin EKPSS tercih kılavuzu duyurusuna çevirdi. Engelli memur alımı tercih işlemleri ÖSYM AİS ekranı üzerinden gerçekleştirilecek. 2024 EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak? EKPSS tercih takvimi...

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EKPSS tercihleri 2024 için takvim işliyor. EKPSS 2024 tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? Sınava giren engelli kamu personeli adayları merak içerisinde bu sorunun cevabını araştırıyor. Engelli Kamu Personeli Sınavı sonuçlarının Mayıs ayında ilan edilmesinin ardından gözler tercih sürecine çevrildi. EKPSS sınav sonuçlarından aldıkları puanlara göre tercih yapacak olan adaylar, gözlerini ÖSYM'nin tercih duyurusuna çevirdi. İşte 2024 EKPSS tercih kılavuzu ve detaylı bilgiler:

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EKPSS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI, TERCİH TARİHLERİ NE ZAMAN?

EKPSS 2024 tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. ÖSYM EKPSS tercih işlemleriyle ilgili olarak da henüz resmi açıklama gelmedi. Geçen yıllar göz önünde bulundurulduğunda sonuçların ilan edilmesinin ardından 1-2 ay içerisinde tercih dönemi başlıyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

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EKPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemleri ile ilgili olarak ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Tercih Kılavuzda engellilerin yerleştirileceği kadrolar, kadro sayıları ve koşulları, tercihlerin alınması ve yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar yer alacaktır. Tercihlerin alınacağı tarih ile ilgili bilgi ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden adaylara ve kamuoyuna duyurulacaktır.


EKPSS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ


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Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadrolara yerleştirilir.

EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemleri ile ilgili olarak ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanarak ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacak. Tercih Kılavuzda engellilerin yerleştirileceği kadrolar, kadro sayıları ve koşulları, tercihlerin alınması ve yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar yer alacak. Tercihlerin alınacağı tarih ile ilgili bilgi ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden adaylara ve kamuoyuna duyurulacak.

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2024-EKPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN SAYISAL BİLGİLER

LİSANS

Tercih Yapan Aday Sayısı 5.246

Kontenjan Sayısı 1.321

Yerleşen Aday Sayısı 1.207

Boş Kalan Kontenjan Sayısı 114

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ÖN LİSANS

Tercih Yapan Aday Sayısı 9.133

Kontenjan Sayısı 552

Yerleşen Aday Sayısı 523

Boş Kalan Kontenjan Sayısı 29

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ORTAÖĞRETİM

Tercih Yapan Aday Sayısı 28.751

Kontenjan Sayısı 423

Yerleşen Aday Sayısı 384

Boş Kalan Kontenjan Sayısı 39

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EKPSS TABAN (ATAMA) PUANLARI AÇIKLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) son olarak 2024-EKPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanları açıklamıştı.

Puanlar ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyine göre farklılık gösteriyor. Aşağıdaki linklere tıklayarak son yapılan atamalardaki taban puanlara ulaşabilirsiniz.


EKPSS ORTAÖĞRETİM EKPSS TABAN PUANLARI


EKPSS ÖN LİSANS EKPSS TABAN PUANLARI


EKPSS LİSANS EKPSS TABAN PUANLARI

#EKPSS
#EKPSS tercihleri
#ÖSYM
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