EKPSS tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı? EKPSS tercih takvimi 2024 taban puanları…

2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercih takvimi, adaylar tarafından merakla bekleniyor. EKPSS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, kamuya engelli memur alımı için yapılacak tercihler içni EKPSS tercih kılavuzunun ne zaman yayımlanacağı sorgulanıyor. Peki, 2024 EKPSS tercihleri ne zaman, Tercih kılavuzu yayımlandı mı?
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçlarının açıklanmasının ardından, 2024 EKPSS tercihleri için heyecanlı bekleyiş başladı. EKPSS tercih kılavuzu, ÖSYM tarafından yayımlandıktan sonra engelli memur alımı için tercih süreci başlayacak.
2024 EKPSS tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından adaylar, kamuda açılacak engelli memur kontenjanlarına yerleşebilmek için tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek. ÖSYM, tercih tarihlerini ve kılavuzun yayımlanacağı tarihi resmi internet sitesi ve duyurular aracılığıyla ilan edecek. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı? EKPSS tercih takvimi 2024.
EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
EKPSS'den alınan puan ve kura ile yapılacak olan yerleştirme işlemleri hakkında ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresi üzerinden paylaşılacak.
2024 EKPSS tercih sürecinin Eylül ya da Ekim ayında başlaması bekleniyor. Bu kapsamda bilgiler netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.
EKPSS TABAN PUANLARI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) son olarak 2024-EKPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanları açıklamıştı.
EKPSS puanları ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyine göre farklılık gösteriyor.
LİSE EKPSS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN
ÖN LİSANS EKPSS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN