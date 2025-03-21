İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, terör, yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı. 106 kişiye gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan 87 ismin ifadeleri sürürken Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi alındı mı? İmamoğlu kaç gün gözaltında kalacak? İBB'ye kayyum atanacak mı? soruları merak konusu oldu. İBB Başkanı hakkında son gelişmeler.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan gözaltı kararı verildiğini bildirdi. Gözaltına alınan 87 ismin ifadeleri sürürken 'İmamoğlu kaç gün gözaltında kalacak?' ve 'İBB'ye kayyum atanacak mı?' soruları merak konusu oldu.
Ekrem İmamoğlu gözaltısındda son durum nedir?
Vatan Emniyet'te işlemleri devam eden İmamoğlu hakkında "suç örgütü lideri" olarak nitelendirilirken, “suç örgütü yöneticisi olmak, irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek, ihaleye fesat karıştırmak” suçlamalarıyla gözaltı kararı çıkardı.
Ekrem İmamoğlu şuan nerede?
İmamoğlu, 19 Mart Perşembe günü sabahı götürüldüğü Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tutuluyor. Sağlık kontrolü sonrası emniyete getirilen İmamoğlu'nun işlemleri devam ediyor.
Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi alındı mı?
İfade ve gözaltı işlemleri devam etmekte. Bir kısım şüpheli şahsın henüz gözaltı işlemi gerçekleşmedi. Gözaltı süresinin 4 güne kadar sürmesi bekleniyor. Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi henüz alınmadı. Ccuma ya da cumartesi günü İmamoğlu’nun ifadesi alınması bekleniyor.
Ekrem İmamoğlu neden gözaltına alındı?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “suç örgütü liderliği, rüşvet, irtikap, nitelikli dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma” gibi suçlamalarla ve “PKK/KCK’ya yardım” iddiasıyla gözaltına alındı. Soruşturma "Kent Uzlaşısı" ve yolsuzluk iddialarını kapsıyor.
İBB’ye kayyum atanır mı?
İfadenin ardından bir tutuklama kararı gelirse İBB'ye kayyum kararının gelmesi bekleniyor.
5393 sayılı belediye kanunumuz var. Belediye kanunu başkanlık makamının boşalması halinde yapılacakları tek tek sıralama yoluna gitmiş. 2 ayrım var. Kişi görevini yapamayacak hailine geldiğinde, bu uzun süre tutukluluk hali olabilir. Bu durumda kural olarak belediye üye meclisi toplanır, atanmış kişinin belediye başkanlık koltuğuna vekalet etmesi arzu edilmez. Bunla beraber 2016 yılında yani Türkiye’nin 15 Temmuz sürecini yaşamasının hemen ardından gelen olağan üstü hal döneminde gelen 5393 sayılı belediye kanununa önemli fıkra, 45. Madde eklendi ve denildi ki terör kapsamında bir tutukluluk hali söz konusu olursa anayasal düzene aykırı suçlar maddesi üzerinden yürünebilir. Eğer sayın İmamoğlu TCK 314 ile ilintili olarak bir tutuklama haline sevk edilirse bu durumda madde açık. Der ki; madde 45 son fıkra, terörden kaynaklı bir tutukluluk hali varsa belediye meclisi kendi içinden seçim yapmaz. Bu tip durumda kayyum atamasına gidilir. Ve sizin sorduğunuz soruyu da cevaplar.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Tarafsız ve bağımsız yargının gerçekleştirmekte olduğu soruşturmaları farklı taraflara çekmek, darbe gibi ifadelerle nitelendirmek son derece tehlikeli ve yanlıştır." dedi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 106 şüpheli hakkında bu sabah itibarıyla gözaltı kararları verildiğini hatırlatan Tunç, bu kapsamda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2 soruşturma bulunduğunu söyledi.
Tunç, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı olduğunu, bu soruşturmada şüphelilerin, "terör örgütüne iştirak halinde yardım etme" suçunu işledikleri iddiasının yer aldığını ifade etti.
Başlatılan diğer soruşturmanın ise Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütüldüğünü belirten Tunç, bu soruşturma kapsamında ise aralarında yine İmamoğlu'nun da bulunduğu 100 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini aktardı.
Yılmaz Tunç, şunları kaydetti: "Bu soruşturmada şüphelilerin, 'çıkar amaçlı suç örgütü kapsamında rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme' suçlarını işledikleri iddiası bulunmaktadır. Her iki soruşturma kapsamında toplam 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunmaktadır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı açıklamadan da anlaşılacağı üzere, soruşturma dosyaları içerisinde MASAK raporları, vergi uzmanı incelemeleri, tanık beyanları ve diğer delillerin mevcut olduğu belirtilmektedir. Soruşturma tüm yönleriyle büyük bir hassasiyet ve titizlikle yürütülmektedir."