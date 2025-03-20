İBB’ye kayyum atanır mı?

İfadenin ardından bir tutuklama kararı gelirse İBB'ye kayyum kararının gelmesi bekleniyor.

5393 sayılı belediye kanunumuz var. Belediye kanunu başkanlık makamının boşalması halinde yapılacakları tek tek sıralama yoluna gitmiş. 2 ayrım var. Kişi görevini yapamayacak hailine geldiğinde, bu uzun süre tutukluluk hali olabilir. Bu durumda kural olarak belediye üye meclisi toplanır, atanmış kişinin belediye başkanlık koltuğuna vekalet etmesi arzu edilmez. Bunla beraber 2016 yılında yani Türkiye’nin 15 Temmuz sürecini yaşamasının hemen ardından gelen olağan üstü hal döneminde gelen 5393 sayılı belediye kanununa önemli fıkra, 45. Madde eklendi ve denildi ki terör kapsamında bir tutukluluk hali söz konusu olursa anayasal düzene aykırı suçlar maddesi üzerinden yürünebilir. Eğer sayın İmamoğlu TCK 314 ile ilintili olarak bir tutuklama haline sevk edilirse bu durumda madde açık. Der ki; madde 45 son fıkra, terörden kaynaklı bir tutukluluk hali varsa belediye meclisi kendi içinden seçim yapmaz. Bu tip durumda kayyum atamasına gidilir. Ve sizin sorduğunuz soruyu da cevaplar.