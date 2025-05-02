Elektrikler gitti mi? Elektriklerin ne zaman gelecek soruları elektrik kesintisi yaşanan ilçe ve mahallelerde yaşayanlar tarafından sorgulanıyor. İstanbul'da bugün planlı ve bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, hangi ilçede elektrikler gitti? Elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul AYEDAŞ ve BEDAŞ 2 Mayıs Cuma elektrik kesintilerinin olacağı ilçeler...

1 /7 İstanbul’da elektrik kesintisi, kentte yaşayan milyonlarca insan için gündemdeki yerini koruyor. Bulundukları bölgedeki elektrik kesintisi nedeniyle sorun yaşayan vatandaşlar "İstanbul elektrik kesintisi, BEDAŞ elektrik arıza sorgulama, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?" sorularına yanıt arıyor.

2 /7 ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 2 Mayıs Cuma İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.





3 /7 AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor. İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

4 /7 BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanbilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ



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