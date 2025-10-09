İstanbul'da yaşanan elektrik kesintileri vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. 9 Ekim Perşembe günü İstanbul'da elektriklerin ne zaman geleceği araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ) 9 Ekim Perşembe günü İstanbul'da 21 ilçede elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. Elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrikler kesildi? İşte 9 Ekim Perşembe günü elektrik kesintileriyle ilgili detaylar.
21 İLÇEDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 9 Ekim Perşembe İstanbul'da farklı saat aralıklarında 21 ilçede elektrik kesintisi uygulanacak.
ELEKTRİKLER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?
İstanbul'un çeşitli ilçelerinde bugün planlı elektrik kesintileri yaşanabiliyor. Kesinti yapılacak ilçe ve mahalleler BEDAŞ ve AYEDAŞ resmi internet siteleri üzerinden görüntülenebiliyor.
