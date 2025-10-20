Yeni Şafak
BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi listesini yayınladı! 20 Ekim Pazartesi günü İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

Tuğba Güner
10:1720/10/2025, Pazartesi
G: 20/10/2025, Pazartesi
İstanbul'da yaşanan elektrik kesintileri vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. 20 Ekim Pazartesi İstanbul'da elektriklerin ne zaman geleceği araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ) resmi siteleri üzerinden 20 Ekim Pazartesi günü İstanbul'da birçok elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. Elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrikler kesildi? İşte20 Ekim Pazartesi günü elektrik kesintileriyle ilgili detaylar.

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 20 Ekim Pazartesi  günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

BİRÇOK İLÇEDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK


Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 20 Ekim Pazartesi İstanbul'da farklı saat aralıklarında birçok ilçede elektrik kesintisi uygulanacak.

ELEKTRİKLER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde bugün planlı elektrik kesintileri yaşanabiliyor. Kesinti yapılacak ilçe ve mahalleler BEDAŞ ve AYEDAŞ resmi internet siteleri üzerinden görüntülenebiliyor.


BEDAŞ KESİNTİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ


AYEDAŞ KESİNTİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ



#bedaş
#istanbul elektrik kesintisi
#elektrik kesintisi
