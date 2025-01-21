Emekli vatandaşların yakından takip ettiği promosyon ödemeleri yenilendi. Bankaların yeni müşteri kazanabilmek için emeklilere sunduğu promosyon miktarları arttı. Yeni yıl ile birlikte Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Yapı Kredi, İş Bankası, Akbank ve diğer bankaların promosyon ödemelerine ek olarak çeşitli kampanyalar da bulunuyor. Peki hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte 21 Ocak güncel emekli banka promosyon ücretleri...

1 /11 2025 yılında bankaların emeklilere verdiği promosyon ödemeleri gündemdeki yerini koruyor. Milyonlarca emekli 3 yıllık taahhüt ile bankalardan 24 bin liraya varan promosyon alabiliyor. Özellikle enflasyon sonrasında maaşların da artmasıyla, bankalar da çeşitli promosyon kampanyaları düzenlemeye devam ediyor. Kamu ve özel bankaların ne kadar promosyon ödemesi verdiğini ve şartlarını haberimizde sizler için derledik. İşte 2025 emekli banka promosyon ücretleri...





2 /11 EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI NE KADAR?

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

3 /11 HALKBANK

Maaşını 3 yıl boyunca banka aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

4 /11 GARANTİ BANKASI

Garanti BBVA'da emekli maaşı 10.000 TL'ye kadar olan emekliler 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emekliler 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emekliler 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emekliler 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.

5 /11 YAPI KREDİ

Yapı Kredi, SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emeklilere 18.000 TL'ye varan nakit emekli promosyon fırsatı sunuyor. Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan bir aylık net geliri; 9.999 TL'ye kadar olana 9.250 TL, 10.000 TL - 14.499 TL arasında olana 13.000 TL, 15.000 TL - 19.999 TL arasında olana 15.500 TL, 20.000 TL' nin üzerinde olana 18.000 TL. Banka tarafından yapılan açıklamaya göre Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremine bağımsız 1.500 TL ek nakit ödül ödeniyor. Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde asıl bireysel kredi kartları ile toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, maaş baremine bağımsız 1.000 TL ek ödül ödeniyor. Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde ilk defa Yapı Kredi Mobil uygulamasına giriş yapılması veya Yapı Kredi Mobil uygulamasını yeniden aktif kullanmaya başlaması gerekiyor. Dijital aktiflik ek ödül kriterinin sağlanması durumunda; maaş baremine bağımsız 500 TL ek nakit ödül ödeniyor.











6 /11 VAKIFBANK

Maaşını VakıfBank'a taşıyan SGK emeklilerine özel 24.000 TL'ye varan ödeme! Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.000 TL'ye, 12 ayda 12.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı. 1 aylık emekli maaşı tutarı; 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL, 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL, 15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL, 20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.







7 /11 TEB

TEB'den emeklilere özel 18.000 TL'ye varan promosyon! Emekli maaşını TEB'e taşıyarak 36 ay boyunca bankadan almayı taahhüt eden vatandaşlar toplamda 18.000 TL'ye varan promosyon (12.000 TL'ye varan ana promosyona ek 6.000 TL'ye varan nakit ödül) kazanıyor. Maaş Bandı - Nakit Promosyon - Ek Promosyon - Toplam Promosyon 0 - 9.999 TL 5.000 TL 6.000 TL 11.000 TL 10.000 TL - 14.499 TL 8.000 TL 6.000 TL 14.000 TL 15.000 TL - 19.999 TL 10.000 TL 6.000 TL 16.000 TL 20.000 TL ve üzeri 12.000 TL 6.000 TL 18.000 TL







8 /11 DENİZBANK

Emeklilere 20.000 TL'ye Varan Nakit Promosyon! 12.000 TL'ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank'ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren MobilDeniz, Kredi Kartı, Otomatik Fatura Talimatı ve Kredili Mevduat Hesabı ürünü sahibi emeklilere maaş tutarına göre 8.000 TL'ye varan ek promosyon sunuluyor. Maaş Tutarı - Standart Promosyon 0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL, 10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL, 15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar 12.000 TL.









9 /11 İŞ BANKASI

Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklilerine, 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri ve promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben promosyon ödemesi yapılacaktır. Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak tabloda gösterilen oranlarda ödeme yapılır. Maaş Aralığı - Promosyon Tutarı 0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL, 10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL, 15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL, 20.000 TL ve daha fazla olanlar 12.000 TL.









10 /11 AKBANK

SGK Emekli Maaşını Akbank'tan Alanlara 15.000 TL' ye Varan Promosyona ek 2.500 TL chip-para ile birlikte Toplamda 17.500 TL Ödül Fırsatı! Maaş Tutar Aralığı - Toplam promosyon tutarı 0 - 9.999 TL 6.250 TL, 10.000 TL - 14.999 TL 10.000 TL, 15.000 TL - 19.999 TL 12.500 TL, 20.000 TL ve üzeri 15.000 TL.





