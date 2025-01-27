EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025: SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı bayram ikramiyeleri ne kadar ve ne zaman yatacak?

16 milyondan fazla emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyelerinde tablo netleşiyor. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı kaydı bulunan emekliler bu sene bayram ikramiyelerinin ne kadar olduğunu ve ne zaman hesaplara yatırılacağını araştırıyor. Yılda iki kez verilen (Ramazan ve Kurban Bayramı) ikramiyeler geçtiğimiz sene 3 bin TL olarak belirlenmişti. Peki 2025 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak ve ne zaman yatırılacak?

1 /7 Yeni yıl ile birlikte zam oranlarının belirli olmasının ardından gözler emekli bayram ikramiyeleri ücretlerine çevrildi. 16 milyondan fazla SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, Ramazan ve Kurban bayramlarında yatırılan ikramiyelerin bu sene ne kadar olacağını sorguluyor. İşte emekli bayram ikramiyelerindeki son gelişmeler.

2 /7 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK 2025?

Emeklilere Kurban ve Ramazan bayramlarında ödenen ikramiye tutarlarını ne kadar olacağı merak konusu. 2025 yılında emeklinin bayram ikramiyesiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önceki düzenlemelerle ikramiyeyi %50 artırarak 3.000 TL'ye çıkardığı biliniyor.

3 /7 Bu düzenleme 2024 yılı için geçerliydi. 2025 yılına dair SGK uzmanlarının tahminlerine göre, bayram ikramiyesine 500 TL'lik bir artış öngörülüyor ve bu durumda emekliler için bayram ikramiyesinin 3.500 TL olması muhtemel görünüyor. Ancak kesin tutar, ekonomik göstergeler ve hükümet politikaları doğrultusunda belirlenecektir.

4 /7 RAMAZAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATIRILACAK 2025?

2025 yılında Ramazan Bayramı 30 Mart'ta başlayacak olup, emeklilere bayram ikramiyelerinin bayramdan önceki hafta içinde hesaplara yatırılması beklenmektedir. Geçmiş yıllarda ödemeler genellikle bayramdan bir hafta önce yapılmıştır.

Bu nedenle, 2025 Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 23-29 Mart 2025 tarihleri arasında hesaplara yatırılması muhtemeldir.



5 /7 BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLECEK?

Maaşını tam olarak hak eden tüm emekliler bayram ikramiyesi alacak. Bunun dışında dul ve yetimlere ise hak ediş oranları kadar emekli ikramiyesi ödenecek. İşte bayram ikramiyesi alacaklar:

6 /7 Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri yararlanıyor.