Emeklilerin bayram ikramiyesinde artış beklentisi yükseliyor. Geçtiğimiz yıl 3 bin lira olarak ödenen ikramiyeye zam yapılması gündemde. Hükümetin bu konuda nasıl bir adım atacağı merak edilirken, yeni tutarın belirlenmesi için çalışmalar sürüyor. 2025 yılı bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı, ödemelerin hangi tarihte hesaplara yatırılacağı ve yeni emekli olanların bu ödemeden yararlanıp yararlanamayacağı emekliler tarafından yakından takip ediliyor. Yetkililerden gelecek açıklamalar, milyonlarca emeklinin bütçesini doğrudan etkileyecek. Peki emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, ne zaman yatacak?

1 /8 Milyonlarca emekli ve hak sahibi için 2025 yılının ilk bayram ikramiyesi ödeme süreci başladı. Her yıl dini bayramlar öncesinde hesaplara yatırılan ikramiyeler, bu yıl da Ramazan Bayramı öncesinde emeklilere ulaştırılacak. Hükümetin emekli ikramiyelerine zam yapılması konusunda çalışma yürüttüğü belirtilirken, masada üç farklı formül olduğu ifade ediliyor. Yeni tutarın belirlenmesi için ekonomi yönetimi ve ilgili kurumlar görüşmelerini sürdürüyor.

2 /8 Emekli bayram ikramiyesinde detaylar netleşiyor: Kimler faydalanacak, yeni tutar ne olacak? Kimler bayram ikramiyesi alabilecek? Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sağlanan bayram ikramiyesi, birçok emekli ve hak sahibine ödeniyor. Yaşlılık, malullük, vazife malullüğü, ölüm aylığı ve sürekli iş göremezlik geliri alanlar bu ödemeden faydalanabiliyor. Ayrıca, şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terör mağduru siviller ile onların hak sahipleri de ikramiyeye hak kazanıyor.

3 /8 Ödemeler tüm emeklilere eşit şekilde yapılırken, dul ve yetim maaşı ile iş göremezlik ödeneği alanlar için hisse oranları dikkate alınıyor. Eşinden maaş alanlara yüzde 50 ila 75 arasında, yetim maaşı alanlara ise yüzde 25 oranında ödeme yapılıyor.

4 /8 İkramiye ne kadar olacak? Üç farklı formül masada 2024 yılında yüzde 50 zam yapılarak 3 bin liraya çıkarılan bayram ikramiyesinin 2025’te artması bekleniyor. Bu kapsamda üç farklı zam formülü gündeme geldi: Enflasyon oranında artış: Ocak ayında açıklanan altı aylık enflasyon oranı baz alınırsa, yüzde 15.75’lik bir artışla ikramiye 3 bin 472 TL’ye çıkabilir. Yuvarlama ile 3 bin 500 TL seviyesine ulaşması durumunda, iki bayramda toplam ödeme 7 bin TL olabilir.

5 /8 Yıllık enflasyona göre artış: 2024 yılı enflasyonunun yüzde 44.38 olması nedeniyle, bu oran baz alındığında bayram başına ödeme 4 bin 331 TL’ye çıkabilir. Yuvarlama ile 4 bin 500 TL olarak belirlenmesi durumunda, yıllık toplam 9 bin TL ikramiye ödenebilir.

6 /8 Sabit yüzde 50 artış: Geçtiğimiz yıl olduğu gibi yüzde 50 zam yapılırsa, bayram başına ödeme 4 bin 500 TL’ye çıkacak. Bu formülde, toplamda 9 bin TL ödeme yapılması öngörülüyor. Ayrıca, hükümetin ek bir düzenlemeyle ikramiyeyi 5 bin TL’ye çıkararak toplamda 10 bin TL’ye yükseltme seçeneği de bulunuyor.

7 /8 Yeni emekliler de ikramiye alabilecek Bu yıl ilk kez emekli olanlar da bayram ikramiyesinden yararlanacak. Şubat ayı sonuna kadar emeklilik işlemlerini tamamlayanlar Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilecek. Mayıs ayı sonuna kadar emekli olanlar ise sadece Kurban Bayramı ödemesinden faydalanabilecek.