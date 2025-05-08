Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri açıklandı mı?

2025 Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, emeklilerin gözleri bayram ikramiyesi ödemelerine çevrildi. Bu yıl 6 Haziran’da başlayacak bayram öncesinde 4 bin TL olarak belirlenen ikramiyelerin hesaplara ne zaman yatırılacağı merak konusu oldu. Sosyal güvenlik kapsamında 4A, 4B ve 4C statüsünde maaş alan milyonlarca kişi, ödeme takvimine ilişkin resmi açıklamayı bekliyor.