Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri açıklandı mı?

Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca emeklinin gözü, bayram öncesinde hesaplara yatırılacak 4 bin liralık ikramiye ödemesinde. Bu yıl 6 Haziran'da başlayacak bayram öncesi emekli ikramiyeleri için ödeme takvimi merakla bekleniyor. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılacak ödemelerin, tahsis numarasına göre bayramdan önceki günlerde tamamlanması bekleniyor.
2025 Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, emeklilerin gözleri bayram ikramiyesi ödemelerine çevrildi. Bu yıl 6 Haziran’da başlayacak bayram öncesinde 4 bin TL olarak belirlenen ikramiyelerin hesaplara ne zaman yatırılacağı merak konusu oldu. Sosyal güvenlik kapsamında 4A, 4B ve 4C statüsünde maaş alan milyonlarca kişi, ödeme takvimine ilişkin resmi açıklamayı bekliyor.
KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
2025 yılı Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemelerinin bayramdan yaklaşık bir hafta önce yatırılması öngörülüyor. Bu kapsamda ödemelerin 2 Haziran 2025 Pazartesi günü emeklilerin hesaplarında olması bekleniyor.
KİMLER EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMESİ ALACAK?
Emekli bayram ikramiyesinden faydalanacaklar arasında 4A (SSK), 4B (Bağ-Kur), 4C (Emekli Sandığı) emeklileri ile dul, yetim ve hak sahipleri yer alıyor.
ÖDEMELER YİNE TAHSİS NUMARASINA GÖRE YAPILACAK
Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri, bir önceki bayram ikramiyesi ödemesinde olduğu gibi tahsis numarasına göre gerçekleşecek. Tahsis numarasına göre ödeme tarihleri, ilerleyen günlerde bakanlık tarafından duyurulacak.