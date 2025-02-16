



İki emekli maaşı alanlar bayram ikramiyesi alacak mı?

Eşinden ve kendi emekliliğinden dolayı iki maaş alanlarda iki dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek. Böylece ikramiye tek bir dosya üzerinden ve bir adet verilmiş olacak.





İkramiyelerde kesinti var mı?

Emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinden herhangi bir kesinti yapılamıyor. Ayrıca bu ödemeler emeklinin borcu olsa dahi haciz konusu yapılamıyor.