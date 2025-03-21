Emekli ikramiye takvimi değişti! SSK-Bağkur ve Emekli Sandığı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala, milyonlarca emekli zamlı bayram ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarihi bekliyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen düzenlemeyle birlikte emekli bayram ikramiyesi 4 bin TL’ye yükseltildi. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı (4A, 4B, 4C) kapsamındaki emeklilerin ödemeleri için takvim merak edilirken, ikramiyelerin bayram öncesinde hesaplara yatırılması bekleniyor. Resmi açıklamalar yakından takip ediliyor.
"SSK-Bağkur ve Emekli Sandığı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı öncesinde emeklilere ödenecek 4 bin TL’lik bayram ikramiyesi için geri sayım başladı. Ödemeler, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen tahsis numarasına göre hesaplara yatırılacak. Geçtiğimiz yıl bayram ikramiyeleri 3 gün içinde tamamlanmıştı. Bu yıl yaklaşık 16 milyon emeklinin beklediği ödemelerin, bayramdan önce tamamlanması bekleniyor. Resmi ödeme takvimiyle ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor.
EMEKLİ İKRAMİYESİ KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ
Emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesi düzenlemesini de içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
Meclis'te yapılan görüşmelerin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.
BAKAN IŞIKHAN'DAN BAYRAM İKRAMİYESİ AÇIKLAMASI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili daha önce yaptığı bir açıklamasında, "Abdullah Bey açıkladı, şimdi Meclis'te inşallah gündeme gelir. SGK olarak kısa sürede ödemek için hazırız. Meclis'ten geçer geçmez ödemelerimizi gerçekleştireceğiz" dedi.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Zamlı emekli bayram ikramiyesi ödemeleri için henüz bir takvim açıklanmadı.
Ramazan ayı bu yıl 30 Mart 1 Nisan tarihleri arasında eda edilecek. Bu nedenle emekli ikramiyesi ödemelerinin en geç 24 Mart Pazartesi ile 28 Mart Cuma tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.
Emeklilerle beraber şampiyon sporcular, köy koruyucuları, yaşlılık maaşı alanlar, dul ve yetim aylığından yararlananlar, şehit yakınları, gaziler ve diğer birçok hak sahibi de ikramiye alacak. Dul ve yetim maaşı alanlara ikramiyeleri hisse oranlarına göre ödenecek.
KİMLER YARARLANACAK?
Türkiye'de 16,5 milyon emekli ile binlerce hak sahibi ikramiye ödemelerinden etkilenecek. Yaşlılık, dul ve yetim maaşı alanlar ikramiyeden hisseleri oranında yararlanabilecek. Dul ve yetim maaşı alanlar hisselerine göre emekli ikramiyesi alabilecek. Maaştan yüzde 75 hisse olanlara 3 bin lira ödeme yapılacak. Yüzde 50 hissesi olanlar 2 bin lira ödeme alırken yüzde 25 hisseye bin liralık ikramiye ödemesi yapılacak. Öte yandan Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.
4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Emekli maaşı ödeme günleri şöyle:
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.
4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Üç ayda bir olarak alınan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü aşağıdaki gibidir. Söz konusu günler; cumartesiye denk geldiğinde ödeme cuma, pazar gününe rastladığında pazartesi günü yapılır.
Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;
Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde
Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde
Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde
Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde
Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde
Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler;
Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde
Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde
Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde
Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde
Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde
Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler
Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde
Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde
Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde
Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde
Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde
maaşlarını alırlar.