EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?





AK Parti'nin TBMM'ye sunduğu teklif ile 16 milyon 677 bin emekliye dini bayramlarda verilen bayram ikramiyesine bin lira zam yapıldığı bildirildi. Böylece 3'er bin lira olan emekli ikramiyesi 4'er bin liraya çıkarıldı. Emeklilere iki bayramda 8 bin lira ikramiye ödenecek. Emeklilere toplamda 135 milyar ödeme yapılacak.



