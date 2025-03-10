Son dakika açıklaması ile Ramazan Bayramı öncesinde, emekli ikramiyesi belli oldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 2025 yılı emekli bayram ikramiye miktarının 3 bin TL'den 4 bin TL'ye yükseltildiğini müjdeledi. SSK, Bağ-kur, emekli sandığından emekli olanlar ise bayram ikramiyelerinin ne zaman hesaplarına yatacağını şimdiden sorgulamaya başladı. İşte bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihler.
Emekli bayram ikramiyelerini açıklayan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 18 maddeden oluşan kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sunduklarını da paylaştı. Yaklaşık 16 milyon emeklinin merakla beklediği ikramiye tutarları 3 bin TL'den 4 bin TL'ye yükseltildi. Bu gelişmenin ardından emekli bayram ikramiyelerinin hangi tarihlerde hesaplara yatırılacağı da araştırılmaya başlandı. İşte emekli bayram ikramiyeleri hakkındaki son gelişmeler.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?
AK Parti'nin TBMM'ye sunduğu teklif ile 16 milyon 677 bin emekliye dini bayramlarda verilen bayram ikramiyesine bin lira zam yapıldığı bildirildi. Böylece 3'er bin lira olan emekli ikramiyesi 4'er bin liraya çıkarıldı. Emeklilere iki bayramda 8 bin lira ikramiye ödenecek. Emeklilere toplamda 135 milyar ödeme yapılacak.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre, Ramazan Bayramı bu sene birinci günü 30 Mart 2025 tarihine denk geliyor.
EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN HESAPLARA YATIRILACAK?
Emekli ikramiyeleri geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de bayram öncesinde hesaplara geçecek. Bu sene Ramazan Bayramı 30 Mart 2025 tarihine denk geliyor. Buna tarihe bakıldığında emekli ikramiyelerinin 24-28 Mart 2025 tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.
EYT'LİLER BAYRAM İKRAMİYE ALACAK MI?
Zamlı bayram ikramiyesinden 31 Mart 2024 tarihine kadar emeklilik dilekçesi veren EYT’liler ile EYT düzenlemesi olmadan da emekliliğe hak kazanan diğer sigortalılar Ramazan Bayramında yararlanacak. Emeklilik dilekçesini 1 Nisan’dan sonra verenler bu yılki Ramazan Bayramı’nda ikramiye alamayacak.