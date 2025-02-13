EMEKLİ İKRAMİYESİ SON DAKİKA! Tarih belli oldu: SSK, BAĞKUR ve Emekli Sandığı bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ŞARTLARI NELER?

Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinden SSK, Bağ-Kur emeklilerin yanı sıra birçok hak sahibi de yararlanıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından emekli aylığı, yaşlılığı aylığı, valize malullüğü aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak. Ayrıca dul ve yetim maaşı alanlarda hak sahipliği oranında ödemelerden yararlanacak.