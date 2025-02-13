EMEKLİ İKRAMİYESİ SON DAKİKA! Tarih belli oldu: SSK, BAĞKUR ve Emekli Sandığı bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Emeklilerin bayram ikramiyeleri için yeni zam formülleri gündemde. Geçtiğimiz yıl 3.000 TL’ye yükseltilen ikramiyelerde bu yıl daha yüksek bir artış beklentisi oluştu. Eğer 2024’teki artış oranı baz alınırsa, ikramiye tutarı 4.500 TL’ye çıkabilir. Bu süreçte ikramiye tutarlarında yaşanacak değişim için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, masadaki senaryolar neler? İşte kulislerde konuşulan zam ihtimalleri ve emekli ikramiyelerinin ödeme takvimi!
Milyonlarca emekli, bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağını merakla beklerken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni bir çalışma başlatacaklarını duyurdu. Bakan Işıkhan, ikramiye tutarıyla ilgili henüz net bir rakam paylaşmazken, çalışmalar tamamlandıktan sonra detayların açıklanacağını belirtti. Bayram ikramiyelerinin Ramazan Bayramı öncesinde emekli maaşlarıyla birlikte hesaplara yatırılması bekleniyor.
EMEKLİLERİN BEKLEDİĞİ HABER GELDİ
2025 yılı itibariyle asgari ücret, emekli maaşları, memur maaşları ve diğer birçok kalem ödemede zamlar belli oldu. Yaklaşık 16.5 milyon emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyesine yönelik çalışmalar kısa süre içerisinde başlayacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı açıklamada “ "Emeklilerin bayram ikramiyesiyle ilgili çalışma yapacağız" ifadelerini kullandı. Emeklilere bayram ikramiyesi 21 Şubat'ta Giresun'da düzenlenecek Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında ele alınacak.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ 2025 NE KADAR OLACAK?
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerin yararlandığı bayram ikramiyeleri son olarak yüzde 50 oranında artırılarak 3 bin liraya yükseltildi. Emekliler geçtiğimiz yıl Kurban ve Ramazan Bayramı’nda toplam 6 bin liralık bayram ikramiyesi ödemesi aldı.
2018 yılında bin lira olarak verilen bayram ikramiyeleri günümüze kadar yüzde 200 arttı. Bayram ikramiyelerine yönelik çalışmalar tamamlandıktan sonra kesin zam oranları belli olacak. Bayram ikramiyelerindeki zam oranlarına ilişkin hesaplamalara aşağıdan ulaşabilirsiniz.
OLASI ZAM ORANINA GÖRE HESAPLAMALAR YAPILDI
Emekli bayram ikramiyelerine %30 zam gelmesi durumunda artış 900 lira olacak ve 3.900 liraya yükselecek.
Bayram ikramiyelerinde artışın % 35 olması halinde ise ikramiyeler 1.050 lira yükselecek ve 4.050 liraya ulaşacak.
Zam oranının % 40 olması durumunda ikramiyeler 4.200 lira, % 45 olması durumunda ise 4.350 lira olacak.
Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bayram ikramiyeleri %50 artış göstermesi durumunda bayram ikramiyeleri 4 bin 500 lira seviyesinde olacak.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ŞARTLARI NELER?
Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinden SSK, Bağ-Kur emeklilerin yanı sıra birçok hak sahibi de yararlanıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından emekli aylığı, yaşlılığı aylığı, valize malullüğü aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak. Ayrıca dul ve yetim maaşı alanlarda hak sahipliği oranında ödemelerden yararlanacak.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Emekli bayram ikramiyelerine yönelik yapılacak artışın belli olmasının ardından merak edilen bir diğer konu ise ikramiye ödeme tarihleri oldu. Bu yıl Ramazan Bayramı 30 Mart’ta kutlanacak. Bayram ikramiyesi ödemelerinin en geç bayramdan 1 hafta önce hesaplara aktarılması bekleniyor. İkramiye ödemeleri, maaş alınan bankalar aracılığıyla gerçekleştirilirken ödeme yapılan günler, tahsis numarasına göre farklılık gösterecek.