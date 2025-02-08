Emekli ikramiyesinde tek formül ortaya çıktı! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Maaş farkı sonrası...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

3 bin TL olarak uygulanan emekli ikramiyesinin bu yıl da artması bekleniyor. Bunun için bütçe çalışması gerçekleştirilecek. Türkiye'de 16 milyon emekli bulunuyor. 2 bayramda toplam geçen yıl 96 milyar TL ikramiye ödemesi yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı konu hakkında bir çalışma yapacak. Buna göre yeni tutar 'Resen' alınan kararla belirlenecek ve Meclis süreci başlayacak.