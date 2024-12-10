2024 yılı için açıklanan 5 aylık enflasyon oranı yüzde 14,57 olarak belirlenirken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı bu oran doğrultusunda yapılacak. Memur maaşlarında ise yüzde 10,40'lık bir artış öngörülüyor. Yıl sonu enflasyon tahminleri, maaş artışlarının nihai oranlarını şekillendirecek. 3 Ocak 2024 tarihinde açıklanacak TÜİK verileri ile zam oranları kesinleşecek. Tahminlere göre, en düşük memur maaşı 43.616 TL’ye, en düşük emekli maaşı ise 19.566 TL’ye çıkabilecek. Milyonlarca emekli ve memur, açıklanacak enflasyon verileriyle yeni maaşlarını öğrenmeyi bekliyor.