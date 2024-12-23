EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA HABERLERİ: SSK, Bağkur'lunun en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca memur ve emekli, yeni dönem zamlı maaşlarını bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Ocak'ta Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Bu verilerle birlikte memur ve emeklilerin maaşlarına yansıyacak zam farkı da netleşecek. Merkez Bankası’nın geçtiğimiz günlerde açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 44,81'den yüzde 45,28'e yükseldi. Peki, bu tahminler ışığında memur ve emekli maaşlarında ne kadar artış olacak? En düşük emekli aylığı için öngörülen rakamlar neler? Tüm detaylar haberimizde…