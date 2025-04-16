EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA HESAPLAMASI! Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? 3 aylık fark...

Emeklilerin gözü Temmuz ayında yapılacak maaş zammına çevrildi. TÜİK'in Mart ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte 6 aylık artışın ilk yarısı netleşti. Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayan 3 aylık dönemde enflasyon yüzde 15,06 olarak gerçekleşti. Zam oranları, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyon farkına göre belirleniyor. İlk çeyrek verileriyle birlikte Temmuz zammının tabanı da oluşmaya başladı. Kalan üç aylık (Nisan, Mayıs, Haziran) enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte emeklilerin alacağı zam oranı kesinleşecek.
Temmuz ayında yapılacak emekli maaşı zammı için geri sayım başladı. Ocak, Şubat ve Mart aylarına ait enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte 6 aylık zam oranının ilk yarısı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, söz konusu üç aylık dönemde enflasyon yüzde 15,06 olarak gerçekleşti. Yaklaşık 16.5 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisini doğrudan ilgilendiren zam oranı, Temmuz ayında netleşecek. Emekli maaş artışında belirleyici olacak 6 aylık enflasyon farkının kalan kısmı Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ait verilerle tamamlanacak.
MERKEZ BANKASI’NIN ANKETİ YAYIMLANDI!
Merkez Bankası nisan ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi’ni yayımladı. Buna göre nisanda aylık enflasyonun yüzde 3.07 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.
Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre mayısta aylık enflasyonun yüzde 2.20, haziranda ise yüzde 1.70 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor. Merkez Bankası’nın her ay düzenli olarak yayımladığı ankette bankalar, banka dışı finansal sektör ve reel sektörden toplam 71 katılımcı yer alıyor.
'YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ %29,98’
Peki enflasyon beklentilerine göre memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam olur? Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı: “Merkez Bankası tarafından aylık olarak hazırlanan nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre enflasyon yıl sonu %29,98 olarak tahmin edilmektedir.
Yılın ilk 6 ayına ilişkin enflasyonun da ikinci altı aya göre biraz daha yüksek olacağı beklenmektedir. Önceki yıllardaki enflasyon verilerini incelediğimizde ilk altı ayın enflasyonunun son altı aya göre yüksek çıkıp sonrasında ise düşüşe geçtiğini gözlemleyebiliriz. Enflasyonla mücadelede sıkı para politikasının da etkisiyle birlikte yıllar itibarıyla hedeflenen enflasyon verilerine ulaşılabileceği kanaatindeyim.
EMEKLİLERE HAZİRANDA NE KADAR ZAM OLACAK?
2025 yılının ilk çeyreğini tamamlamış durumdayız. Açıklanacak olan üç aylık enflasyon verisi ile birlikte SSK, Bağkur emeklilerimiz ve memur ile memur emeklilerimizin maaşlarına gelecek olan farklar netleşmiş olacak. Şu ana kadar kesinleşen %10.06’lık enflasyon verisinin üzerine Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’nin 3 aylık tahmin ettiği verileri eklediğimiz takdirde %17,91 oranı karşımıza çıkmaktadır. Bu tahmine göre emeklilerin alacağı zam oranı %17,91 olmaktadır.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE NE KADAR ZAM OLUR?
Eğer Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’nin son üç aylık tahmin verisini dikkate alırsak 7. Dönem Toplu Sözleşme zammı ile birlikte değerlendirdiğimizde memur ve memur emeklilerinin alacağı zam farkı %16,80 olacaktır.
EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARINA YAPILACAK ZAM ORANI EŞİTLENİR Mİ?
Hayır, ben eşitleme beklemiyorum. Son dönemde uygulanan emekli maaş politikasından hareketle bu dönemde de bir eşitleme olmayacağı kanaatindeyim. Zaten SSK, Bağkur emeklisi ile memur ve memur emeklisi arasındaki fark %1,11 gibi orana tekabül etmektedir. Ben zam oranlarının eşitleneceğini düşünmüyorum.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLUR?
Halen 14.469 TL olan en düşük emekli maaşına bir müdahale olacağı kanaatindeyim. Burada kök aylığı ek ödeme dahil 12.271 TL’nin altında olan emekliler zamdan faydalanamayacaktır. Bu sebepten dolayı en düşük emekli maaşının 17.060 TL’ye yükseltileceği kanaatindeyim.”