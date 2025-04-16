EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA HESAPLAMASI! Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? 3 aylık fark...

'YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ %29,98’

Peki enflasyon beklentilerine göre memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam olur? Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı: “Merkez Bankası tarafından aylık olarak hazırlanan nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre enflasyon yıl sonu %29,98 olarak tahmin edilmektedir.

Yılın ilk 6 ayına ilişkin enflasyonun da ikinci altı aya göre biraz daha yüksek olacağı beklenmektedir. Önceki yıllardaki enflasyon verilerini incelediğimizde ilk altı ayın enflasyonunun son altı aya göre yüksek çıkıp sonrasında ise düşüşe geçtiğini gözlemleyebiliriz. Enflasyonla mücadelede sıkı para politikasının da etkisiyle birlikte yıllar itibarıyla hedeflenen enflasyon verilerine ulaşılabileceği kanaatindeyim.