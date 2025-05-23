EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA TABLOSU! Temmuz'da en düşük emekli maaşı kaç TL'ye çıkacak? 4A, 4B, 4C emekli...

2025 Temmuz ayı yaklaşırken emeklilerin maaş zammına dair beklentileri gündemin en üst sıralarında yer almaya başladı. Türkiye genelinde milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensubu, yılın ikinci yarısında maaşlarına yansıtılacak artış oranını merak ediyor. TÜİK tarafından açıklanan ilk dört aylık enflasyon verileri, zam hesaplamaları için önemli bir temel oluşturdu. Ocak-Nisan döneminde enflasyon yüzde 13,56’ya ulaşırken, gözler şimdi Mayıs ve Haziran ayı rakamlarına çevrildi. Temmuz ayında kesinleşecek olan yeni maaşlar, hem emeklilerin alım gücünü hem de sosyal refah beklentilerini yakından ilgilendiriyor. Peki, 2025 Temmuz emekli zammı ne kadar olacak? İşte, detaylar…
2025 Temmuz ayında yapılacak emekli maaşı zammı için geri sayım başlarken, TÜİK'in açıkladığı dört aylık enflasyon verileri zam oranlarına dair ilk ipuçlarını verdi. Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarını kapsayan dönemde enflasyon yüzde 13,36 olarak kaydedildi. Bu oran, SGK (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerinin şimdiden hak kazandığı zam farkını oluşturuyor. Gözler şimdi Mayıs ve Haziran ayı verilerine çevrildi. Bu iki ayın enflasyon rakamlarıyla birlikte Temmuz zammı netleşecek. Peki, 2025 Temmuz’da SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar zam alacak? En düşük emekli maaşı kaç TL’ye yükselecek? İşte, dört aylık verilere göre oluşan ara tahminler ve zam hesaplamasına dair güncel gelişmeler…
TÜİK 4 AYLIK ENFLASYON FARKI 2025
Türkiye'de milyonlarca kişiyi ilgilendiren maaş zamlarına ilişkin veriyi Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı. TÜİK'in verilerine göre nisan ayında aylık enflasyon yüzde 3 oranında gerçekleşti. Buna göre emekli maaşlarının hesaplanmasına Ocak ayı verisi yüzde 5.03, Şubat'ta yüzde 2.27, Mart'ta yüzde 2.46, Nisan'da da yüzde 3 oldu.
Böylece SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin şimdiden alacağı enflasyon zam farkı yüzde 13,36 oldu. Memurlar için ise aynı dönemde oluşan enflasyon farkı yüzde 6,94 olarak hesaplandı. Bundan sonraki süreçte geriye kalan Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ve zam oranının netleşmesi bekleniyor. Memur ve memur emeklilerine ise dört aylık enflasyon verisine göre 12.29 zam yapılacak. Enflasyon farkı ise yüzde 6.94 oldu.
MEMUR EMEKLİ MAAŞ ZAMMI TEMMUZ 2025 NE KADAR OLACAK?
Açıklanan 2025’in ocak-nisan ayı enflasyonu, zam oranı hakkında ipuçları veriyor. Nisan ayında enflasyon bir önceki aya göre yüzde 3 artarken, yılın ilk dört ayındaki enflasyon yüzde 13.36 olarak gerçekleşti. Buna göre memur emeklileri için şimdiden yüzde 7’lik enflasyon farkı oluştu, toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 5’lik temmuz zammı üzerine eklendiğinde; memur emeklilerinin şimdiden maaş zammı oranı yüzde 12 oluyor. Yılın dört aylık enflasyon verisine göre de en düşük memur emekli maaşı 22 bin lirayı bulacak, ek ödeme ile 22 bin 800 lira olacak.
SSK, BAĞ-KUR EMEKLİSİNİN ZAMMI TAHMİNİ
SSK, Bağ-Kur, tarım emeklileri için bakıldığında ise nisan ayı enflasyonu ile birlikte enflasyon farkı yüzde 13.36 oldu. Yani şimdiden SSK, Bağ-Kur, tarım emeklileri için yüzde 13.36’lık zam kesinleşmiş durumda. Temmuz ayındaki zam oranı ile birlikte SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin kök maaşları da değişecek.
Emeklilerin zam oranı 3 Temmuz’da açıklanacak, ocak-haziran enflasyonu sonrası netleşecek. Tahminler 2025’in ilk altı aylık enflasyonunun yüzde 19-20’ler civarında gerçekleşeceği yönünde. Bu açıdan değerlendirecek olursak SSK, Bağ-Kur, tarım emeklilerinin yılın ikinci yarısında alacağı zam oranı yüzde 19-20’lerde şekilleniyor. Memur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 17’ler civarında gerçekleşecektir. Altını çizeyim bunlar, yılın ilk dört aylık enflasyonuna göre tahminler.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
2025’in ocak ayında ise 2024 yılı temmuz-aralık dönemini içeren altı aylık enflasyonunun yüzde 15.75 açıklanması ile birlikte memur emeklileri maaşlarını yüzde 11.54; SSK, Bağ-Kur, tarım emeklileri ise yüzde 15.75 zamlı almışlardı. Ocak ayında yapılan yasal düzenleme ile en düşük emekli aylığı 14.469 lira yükseltilmişti. Bu yılın temmuz ayında en düşük emekli aylığının artırılıp artırılmayacağı ise haziran sonunda belli olacak.