EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA TABLOSU! Temmuz'da en düşük emekli maaşı kaç TL'ye çıkacak? 4A, 4B, 4C emekli...

2025 Temmuz ayında yapılacak emekli maaşı zammı için geri sayım başlarken, TÜİK'in açıkladığı dört aylık enflasyon verileri zam oranlarına dair ilk ipuçlarını verdi. Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarını kapsayan dönemde enflasyon yüzde 13,36 olarak kaydedildi. Bu oran, SGK (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerinin şimdiden hak kazandığı zam farkını oluşturuyor. Gözler şimdi Mayıs ve Haziran ayı verilerine çevrildi. Bu iki ayın enflasyon rakamlarıyla birlikte Temmuz zammı netleşecek. Peki, 2025 Temmuz’da SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar zam alacak? En düşük emekli maaşı kaç TL’ye yükselecek? İşte, dört aylık verilere göre oluşan ara tahminler ve zam hesaplamasına dair güncel gelişmeler…