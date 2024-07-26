EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SONRASI DEĞİŞTİ: Ek ödeme duyurusu geldi! En düşük emekli maaşı ile 24-25 bin TL'ye kadar...

Milyonlarca emeklinin Temmuz ayıyla birlikte alacağı zamlı maaşlar kesinleşti. En düşük emekli maaşı 10 bin TL'den 12 bin 500 TL'ye yükseltilirken, emekliye seyyanen zam ve refah payı da kaldırıldı. Bu gelişmelerle birlikte emekliler, ek ödeme fırsatı olarak emekli promosyonlarına yöneldi. Bankalar arasında promosyon yarışının kızışmasıyla birlikte, promosyon miktarları 25 bin TL'ye kadar çıktı. Garanti BBVA, Yapı Kredi Bankası, Ziraat Bankası, DenizBank, Akbank, Vakıfbank, Halkbank ve İş Bankası'nın güncel emekli promosyonları ne kadar? İşte banka banka güncel liste...
Türkiye İstatistik Kurumu'nun haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından, SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 24.73, memur emeklileri ise yüzde 19.31 zam oranına hak kazandı. Önceki yıllarda emekli maaşlarına refah payı da eklenirken, bu yıl sadece en düşük emekli maaşı için düzenleme yapıldı. Bu durum, emeklilerin ek ödemelere olan ilgisini artırdı. Temmuz ayında yeni maaşların belli olmasıyla birlikte bankalar da harekete geçti. Promosyon listeleri güncellendi ve bazı bankalarda promosyon miktarı 24 bin TL'ye kadar yükseldi.
GARANTİ BBVA BANKASI
Garanti BBVA Bankası tarafından açıklanan 2024 yılı emekli maaşı promosyon ödemeleri ise şu şekilde:
0 TL - 10.000 TL arası (10.000 TL harici): 6.250 TL 10.000 TL - 15.000 TL arası (15.000 TL harici): 10.000 TL
15.000 TL - 20.000 TL arası (20.000 TL harici): 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL
YAPI KREDİ BANKASI
Yapı Ve Kredi Bankası tarafından emekliler adına belirlenen 2024 yılı emekli maaş promosyonu ödemeleri ise şu şekilde:
0 TL - 10.000 TL arası (10.000 TL harici): 9.250 TL
10.000 TL - 15.000 TL arası (15.000 TL harici): 13.000 TL
15.000 TL - 20.000 TL arası (20.000 TL harici): 15.500 TL
20.000 TL ve üzeri: 18.000 TL
ZİRAAT BANKASI
Ziraat Bankası tarafından 2024 yılı emekli promosyon ödemeleri şu şekilde açıklandı:
0 TL - 10.000 TL arası (10.000 TL harici): 5.000 TL
10.000 TL - 15.000 TL arası (15.000 TL harici): 8.000 TL
15.000 TL - 20.000 TL arası (20.000 TL harici): 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
DENİZBANK
Denizbank tarafından belirlenen 2024 yılı emekli maaş promosyonu ödemeleri için güncel kampanya ise şu şekilde:
0 TL - 10.000 TL arası (10.000 TL harici): 5.000 TL
10.000 TL - 15.000 TL arası (15.000 TL harici): 8.000 TL
15.000 TL - 20.000 TL arası (20.000 TL harici): 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
AKBANK
Akbank tarafından belirlenen 2024 emekli maaş promosyonları için güncel ödeme ücretleri şu şekilde:
0 TL - 10.000 TL arası (10.000 TL harici): 6.250 TL
10.000 TL - 15.000 TL arası (15.000 TL harici): 10.000 TL
15.000 TL - 20.000 TL arası (20.000 TL harici): 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL
VAKIFBANK
Vakıfbank tarafından belirlenen 2024 yılı emekli maaşı promosyon ödemeleri ise şu şekilde karşımıza çıkıyor:
0 TL - 10.000 TL arası (10.000 TL harici): 5.000 TL
10.000 TL - 15.000 TL arası (15.000 TL harici): 8.000 TL
15.000 TL - 20.000 TL arası (20.000 TL harici): 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
Emekli maaşını Vakıfbank'tan alacak müşteriler aynı zamanda Vakıfbank Troy Emekli Kredi Kartı ve Bankomat kartı ile 12 ay boyunca yapılan alışverişlere toplamda 12.000 TL'ye kadar nakit ödeme fırsatı sunuyor. Böylelikle Vakıfbank emeklilere toplamda 24.000 TL'ye kadar promosyon kazanma fırsatı yakalıyor.
HALKBANK
Halkbank 2024 emekli maaş promosyonu ücretleri şu şekilde karşımıza çıkıyor:
0 TL - 10.000 TL arası (10.000 TL harici): 5.000 TL
10.000 TL - 15.000 TL arası (15.000 TL harici): 8.000 TL
15.000 TL - 20.000 TL arası (20.000 TL harici): 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Türkiye İş Bankası tarafından 2024 yılı emekli maaş promosyon ücretleri şu şekilde açıklandı:
0 TL - 10.000 TL arası (10.000 TL harici): 5.000 TL
10.000 TL - 15.000 TL arası (15.000 TL harici): 8.000 TL
15.000 TL - 20.000 TL arası (20.000 TL harici): 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL