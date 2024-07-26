EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SONRASI DEĞİŞTİ: Ek ödeme duyurusu geldi! En düşük emekli maaşı ile 24-25 bin TL'ye kadar...

Türkiye İstatistik Kurumu'nun haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından, SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 24.73, memur emeklileri ise yüzde 19.31 zam oranına hak kazandı. Önceki yıllarda emekli maaşlarına refah payı da eklenirken, bu yıl sadece en düşük emekli maaşı için düzenleme yapıldı. Bu durum, emeklilerin ek ödemelere olan ilgisini artırdı. Temmuz ayında yeni maaşların belli olmasıyla birlikte bankalar da harekete geçti. Promosyon listeleri güncellendi ve bazı bankalarda promosyon miktarı 24 bin TL'ye kadar yükseldi.