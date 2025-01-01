EMEKLİ MAAŞ ZAMMINDA DÜĞÜM ÇÖZÜLÜYOR: SSK ve Bağ-Kur'lu en düşük emekli maaşı için torba yasa detayı! Kök maaşı 12.500 olana...

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zamlarını belirleyecek 6 aylık enflasyon farkı için kritik süreç devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Ocak'ta açıklayacağı Aralık ayı enflasyon verileri, zam oranını netleştirecek. Şu ana kadar açıklanan verilere dayanan tahminler, emeklilerin maaşlarına yapılacak artış oranını şekillendiriyor. Son olarak, yapılan bir piyasa anketi zam beklentilerini yeniden gündeme taşıdı. Peki, emekli maaşlarında nasıl bir değişiklik olacak? İşte yeni zam oranına dair hesaplamalar...

1 /12 Şimdiye kadar açıklanan verilere göre, Temmuz-Kasım dönemi enflasyonu yüzde 14.57 olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan verilere göre, Temmuz ayında enflasyon yüzde 3.23, Ağustos ayında yüzde 2.47, Eylül ayında yüzde 2.97, Ekim ayında yüzde 2.88 ve Kasım ayında yüzde 2.24 olarak kaydedildi. Geriye yalnızca Aralık ayı enflasyon verisi kaldı. Bu verinin açıklanmasıyla birlikte, 6 aylık enflasyon farkı ve memur ile emekli maaş zam oranları kesinleşecek.

2 /12 Ocak Zammı İçin Tahminler Art Arda Geliyor SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Ocak ayında yapılacak maaş zammı büyük bir merakla beklenirken, artış oranı konusunda farklı ipuçları ortaya çıkmaya başladı. İlk ipucu Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nden geldi. Bu ankete göre, 2024 yıl sonu enflasyonu yüzde 45.28 olarak tahmin edilirken, bu veri SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Ocak ayında yapılacak zammın yüzde 16.47 olabileceğini işaret etti.

3 /12 Bir başka tahmin ise Finansal Kurumlar Birliği’nin, İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirdiği Ekonomik Görünüm Endeksi kapsamında yapılan anketten geldi. Bu ankette, 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 45.92 olarak belirlendi. Bu tahmine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı yüzde 16.98 olabilir.

4 /12 Son olarak, AA Finans’ın Enflasyon Beklenti Anketi’nde ekonomistlerin Aralık ayı enflasyon beklentisi yüzde 1.61 olarak açıklandı. Bu tahminle birlikte yıllık enflasyonun yüzde 45.21’e düşmesi ve ikinci 6 aylık enflasyonun yüzde 16.42 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor. Bu durumda, emeklilerin Ocak ayında maaşlarına yapılacak zam oranı da yüzde 16.42 olacak gibi görünüyor.

5 /12 En Düşük Emekli Aylığı İçin Yeni Düzenleme Gündemde Emekli maaşlarına yapılacak enflasyon zammının yanı sıra, hükümetin ek iyileştirmeler yapıp yapmayacağı da gündemde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli maaşına zam yapılabileceğini belirtti.

6 /12 Bakan Işıkhan, şu anda en düşük emekli maaşının 12.500 TL olduğunu hatırlatarak, bu tutarın artırılması için Ocak ayında Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda bir çalışma yapılabileceğini ifade etti. Bu durum, özellikle düşük maaş alan emekliler için ek bir rahatlama sağlayabilir.

7 /12 Maaşlar Nasıl Değişecek? Mevcut maaşı 12.500 TL olan bir kişi yüzde 16.42 zam ile 14.552,50 TL alacak. 12.600 TL maaş alan bir kişinin yeni maaşı 14.668,92 TL olacak. 12.700 TL maaş yüzde 16.42 zam ile 14.785,34 TL’ye yükselecek. 12.800 TL maaş alan bir kişi 14.901,76 TL alacak. 12.900 TL maaşlı bir kişinin zamlı maaşı 15.018,18 TL olacak.

8 /12 13.000 TL maaş alan bir kişinin yeni maaşı 15.134,60 TL olacak. 13.100 TL maaş yüzde 16.42 zam ile 15.251,02 TL’ye çıkacak. 13.200 TL maaş alan bir kişi 15.367,44 TL alacak. 13.300 TL maaş yüzde 16.42 zam ile 15.483,86 TL’ye yükselecek. 13.400 TL maaş alan bir kişi 15.600,28 TL alacak. 13.500 TL maaş yüzde 16.42 zam ile 15.716,70 TL olacak. 13.600 TL maaş alan bir kişinin yeni maaşı 15.833,12 TL olacak. 13.700 TL maaş 15.949,54 TL’ye çıkacak. 13.800 TL maaş yüzde 16.42 zam ile 16.065,96 TL olacak. 13.900 TL maaş alan bir kişi 16.182,38 TL alacak.

9 /12 14.000 TL maaş yüzde 16.42 zam ile 16.298,80 TL olacak. 14.100 TL maaş alan bir kişinin yeni maaşı 16.415,22 TL olacak. 14.200 TL maaş 16.531,64 TL’ye çıkacak. 14.300 TL maaş yüzde 16.42 zam ile 16.648,06 TL olacak. 14.400 TL maaş alan bir kişi 16.764,48 TL alacak. 14.500 TL maaş yüzde 16.42 zam ile 16.880,90 TL olacak. 14.600 TL maaş alan bir kişi 16.997,32 TL alacak. 14.700 TL maaş 17.113,74 TL’ye yükselecek. 14.800 TL maaş yüzde 16.42 zam ile 17.230,16 TL olacak. 14.900 TL maaş alan bir kişi 17.346,58 TL alacak.

10 /12 15.000 TL maaş yüzde 16.42 zam ile 17.463,00 TL olacak. 15.500 TL maaş alan bir kişinin yeni maaşı 18.045,10 TL olacak. 16.000 TL maaş yüzde 16.42 zam ile 18.627,20 TL olacak. 16.500 TL maaş alan bir kişi 19.209,30 TL alacak. 17.000 TL maaş yüzde 16.42 zam ile 19.791,40 TL olacak. 17.500 TL maaş alan bir kişi 20.373,50 TL alacak. 18.000 TL maaş yüzde 16.42 zam ile 20.955,60 TL olacak. 19.000 TL maaş alan bir kişinin yeni maaşı 22.119,80 TL olacak.

11 /12 20.000 TL maaş yüzde 16.42 zam ile 23.284,00 TL olacak. 21.000 TL maaş alan bir kişi 24.448,20 TL alacak. 22.000 TL maaş yüzde 16.42 zam ile 25.612,40 TL olacak. 23.000 TL maaş alan bir kişinin yeni maaşı 26.776,60 TL olacak. 24.000 TL maaş yüzde 16.42 zam ile 27.940,80 TL olacak. 25.000 TL maaş alan bir kişi 29.105,00 TL alacak. 26.000 TL maaş yüzde 16.42 zam ile 30.269,20 TL olacak. 27.000 TL maaş alan bir kişi 31.433,40 TL alacak. 28.000 TL maaş yüzde 16.42 zam ile 32.597,60 TL olacak. 29.000 TL maaş alan bir kişi 33.761,80 TL alacak.