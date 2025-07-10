Emekli banka promosyon ödemeleri, Temmuz ayında emeklilere gelen zamla birlikte güncellendi. Emekli maaşlarını üç yıl boyunca aynı bankadan alma sözü veren SSK, Bağ-Kur, memur ve Emekli Sandığı emeklileri, nakit promosyon ödemelerinden yararlanabiliyor. Maaşını en yüksek promosyon veren bankaya taşımak isteyenler İş Bankası, Halkbank, Garanti, Yapıkredi, İng Bank, TEB, Vakıfbank, Denizbank, Ziraat Bankası promosyon ödemesini sorguluyor. Nakit promosyonların yanında ek fırsatlarda dikkat çekiyor. Peki, en yüksek promosyon veren banka hangisi ve ne kadar? İşte yanıtı
Akbank, Yapı Kredi, İş Bankası, Denizbank, TEB, QNB gibi özel bankaların yanı sıra Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası promosyon ödemelerini duyurdu. Banka promosyon ödemeleri 12 bin lira ila 27 bin lira arasında farklılık gösteriyor. Promosyon ödemeleri, emeklilerin aldığı maaşlara göre farklılık gösteriyor. Peki Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte, Emekli banka promosyon ödemelerinde son durum…
EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU
2025 Temmuz ayı emekli maaşı zammı belli oldu. TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 16,67 oranında zam yapıldı.
Ocak zammı sonrası 14.469 TL olan en düşük maaşı 16 bin 881 TL'ye yükseldi.
TEMMUZ 2025 EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI NE KADAR OLDU?
Promosyon ödemeleri, maaşlarını belirli süre boyunca aynı bankadan alan emeklilerin gündeminde bulunuyor. Özel ve kamu bankalarının her birinin promosyon tutarları ise farklılık gösteriyor.
Bankaların son açıkladığı emekli maaşı promosyonları belli oldu. İşte 2025 yılı bankaların güncel promosyon ödemeleri;
TEMMUZ EMEKLİ BANKA PROMOSYONU
İş Bankası
1-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında geçerli kampanya kapsamında ilk emekli maaşı ödemesini İş Bankası'ndan alan, maaşını İş Bankası'na taşıyan emeklilerine:
Aylık maaşı
0 / 9.999 TL - 6.250 TL promosyon + koşullu promosyon 6.000 = 12.500 TL
10.000 / 14.999 TL - 10.000 TL promosyon + koşullu promosyon 6.000 = 16.000 TL
15.000 / 19.999 TL - 12.500 TL promosyon + koşullu promosyon 6.000 = 18.500 TL
20.00 üzeri - 15.000 TL promosyon + koşullu promosyon 6.000 = 21.000 TL toplam promosyon ödemesi yapılıyor.
Halkbank
Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank'tan almayı taahhüt eden emeklilere 12.000 TL promosyon ödeniyor.
Aylık maaş
10.000 TL - 14.999 TL = 8.000 TL promosyon
15.000 TL - 19.999 TL = 10.000 TL promosyon
20.000 TL ve üzeri = 12.000 TL promosyon
Ayrıca SGK'dan ölüm aylığı alan ve maşı 10 bin TL altında olanlara 5 bin TL promosyon ödemesi yapılıyor.
Garanti
Garanti BBVA'da emekli maaşı 10.000 TL'ye kadar olan emeklilere 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL tutarında nakit promosyon sunuluyor. Emekli promosyon avantajından 01 Temmuz -31 Temmuz 2025 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA'dan almayı taahhüt eden emekliler yararlanabilir.
Ayrıca Garanti'de 15.000 TL'ye varan nakit promosyon ve 6.000 TL bonus fırsatı da mümkün.
Yapıkredi
15 Haziran 2025 – 31 Temmuz 2025 tarihleri arasında SGK promosyon taahhüdünde bulunanlara aşağıdaki tutarlarda promosyon ödemeleri yapılabiliyor:
Bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL; 10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL; 20.000 TL' nin üzerindeyse 15.000 TL promosyon ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL'nin üzerindeyse 5.000 TL ek nakit ödül ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde asıl bireysel kredi kartları ile toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL'nin üzerindeyse 5.000 TL ek ödül ödenir.
İNG
SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşını ING'ye taşıyarak maaş tutarına göre ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanmak mümkün. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 25.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz.
Yeni emekliler ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.
1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,
10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL emekli maaş promosyonu,
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL emekli maaş promosyonu,
15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TLemekli maaş promosyonu,
20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL nakit emekli maaş promosyon ödemesi alırsınız.
TEB
Emekli maaşını TEB'e taşıyarak 36 ay boyunca TEB'den almayı taahhüt eden müşteriler toplamda 21.000 TL'ye varan promosyon (12.000 TL'ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor. 2 veya üzeri verilecek (Elektrik veya Doğalgaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura ödeme talimatına ek promosyon kazanarak toplamda 21.000 TL'ye varan promosyon kazanılabilir.
Aylık maaş
0-10.00 / 5.000 TL promosyon + 9.000 ek promosyon = 14 bin toplam promosyon
10.000-15.000 TL / 8.000 TL promosyon + 9.000 ek promosyon = 17 bin toplam promosyon
15.000 TL ve 20.000 TL / 10.000 TL promosyon + 9.000 ek promosyon = 19 bin toplam promosyon
20.000 TL ve üzeri / 12.000 TL promosyon + 9.000 ek promosyon = 21 bin toplam promosyon
Vakıfbank
1 Şubat 2025-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında SGK Emekli maaşını VakıfBank'a taşıyacak veya yeni emekli olmuş ilk maaş bankası VakıfBank olan SGK emeklileri kampanyadan faydalanabiliyor.
Ayrıca VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.500 TL'ye, 10 ayda 15.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı.
1 aylık emekli maaşı tutarı;
10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
10.000 TL – 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.
Denizbank
12.000 TL'ye varan nakit promosyona ek olarak DenizBank'ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren MobilDeniz, Kredi Kartı, Otomatik Fatura Talimatı ve Kredili Mevduat Hesabı ürünü sahibi emeklilere maaş tutarına göre 8.000 TL ye varan ek promosyon sunuluyor.
Kampanya 31 Temmuz'a kadar geçerli olacak.
Aylık maaş:
0-9.999 TL - 5.000 TL promosyon + 5.000 TL = 10.000 TL
10.000-14.999 TL - 8.000 TL promosyon + 6.000 TL = 14.000 TL
15.000-19.999 - 10.000 TL promosyon + 7.000 TL = 17.000
20.000 TL ve üzeri = 12.000 TL promosyon + 8.000 TL = 20.000 TL toplam promosyon.
Ziraat Bankası
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.