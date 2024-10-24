"SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2025 Ocak ayı emekli zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yeni enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte maaş artış oranlarına dair beklentiler yükselirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilik sistemi ve emekli maaşı hesaplamalarıyla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Geçtiğimiz zam döneminde en düşük emekli maaşı 12.500 TL'ye çıkarılmıştı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 2025'te en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
2025 Ocak ayı emekli zammı için geri sayım başladı ve vatandaşlar, zam oranının ne zaman açıklanacağını ve ne kadar olacağını merakla bekliyor. Üç aylık enflasyon verilerinin netleşmesiyle birlikte emeklilerin zam oranı yanı sıra memurların maaşlarında da artışlar yapılacak. Ayrıca, yeni yılın başlamasıyla birlikte asgari ücret de belirlenecek. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarının hesaplama işlemleri, emeklilik süreleriyle birlikte e-Devlet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Peki, yeni yılda en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Bu sorunun yanıtı, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: BAKAN IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA
Emekli zammı 2025 ocak oranı ile bekleniyor. Temmuz ayında artış yaşanan maaşlarla birlikte en düşük emekli maaşı rakamı da 12 bin 500 TL seviyesine çekilmişti.
Asgari ücret başta olmak üzere yeni belirlenecek rakamlar ve emeklilik sistemi hakkında açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan şu sözleri kaydetti:
EMEKLİ MAAŞ FARKLARI İÇİN ÇALIŞMA YAPILACAK MI?
"Emeklilik sistemiyle çok fazla oynamayı düşünmüyoruz. Çünkü sistemli ve başarıyla yürüyen bir sisteme müdahale ettiğinizde ki, biz tek başımıza da müdahale edemeyiz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak diğer bakanlıklarımızın da bu konuda hassasiyet gösterdiklerini biliyorum. Ancak burada konuyu ince eleyip sık dokumak gerekiyor. Bu tür durumlarla daha önceki yıllarda da karşılaştık. Tabii biz Sosyal Güvenlik Kurumu ve Bakanlık olarak, şu mesajı vermek isterim, çalışanlarımızın daha çok üretimine ve çalışmasına ihtiyacımız var. Sistemde ne kadar çok kalırlarsa bizim için, sosyal güvenlik sistemimizin geleceği açısından, sürdürülebilirliği açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum."
Bakan Işıkhan, 2024 ila 2025 yıllarında emekli olanların maaşlarında ortaya çıkacak farka ilişkin "Tabii biz vatandaşlarımızın tercihine, emeklilik kararına müdahale edecek bir noktada değiliz. Şu an her bir vatandaşımız emeklilik süresini e-Devlet'ten rahatlıkla görebilir, dilekçesini verip emekli aylığına hak kazanabilir. Ancak biraz önce ifade ettiğim gibi sistemde kalıp çalışmayı tercih etmelerini ben özellikle rica ediyorum. Çünkü bizim daha fazla sosyal güvenlik primine ihtiyacımız var ve gelecekte çocuklarımıza sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemi bırakmak için de daha çok çalışmaya, üretmeye ihtiyacımız var." dedi.
"Tamamlayıcı emeklilik sistemiyle ilgili Bakanlığımızın herhangi bir çalışması yok. Bazen 'Kıdem tazminatının yerine mi geçecek' diye endişeler var. Bu konuda hem işçi hem de işveren kesimimizin rahat olmasını istiyoruz."
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA İŞLEMLERİ BAŞLADI!
Toplamda 6 aylık veri ile hesaplanan emekli zammı 2025 Ocak için bekleniyor. 3 Ocak günü kesinliğe kavuşacak zam oranı öncesinde ilk 3 veri belli oldu.
3 aylık 4A SSK, 4B Bağ-Kur emeklisi zam oranı yüzde 8,90 olarak ortaya çıktı. Piyasa katılımcıları anketinde ortaya çıkan yüzde 44,11'lik yıl sonu enflasyon tahminine göre 6 aylık enflasyon yüzde 15.53 bekleniyor. Bu noktada emekli zammı tahmini de güncelleniyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Temmuz ayında 12 bin 500 TL seviyesine çekilen en düşük emekli aylığının da ocak ayında ne kadar olacağı merakla bekleniyor.
Yüzde 15.53'lük tahmin gerçekleştiği takdirde en düşük emekli maaşı 14 bin seviyesine çıkabilir.