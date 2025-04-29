Emekli maaşlarına yüzde 17,91 zam oranı çıktı! Yeni maaş tablosu A'dan Z'ye belli oldu

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yılın ilk dört ayına dair yüzde 10,06’lık enflasyon farkı şimdiden kesinleşti. Gözler şimdi 2025 Nisan ayı enflasyon verisinde. TÜİK’in 5 Mayıs Pazartesi günü açıklayacağı rakamlarla birlikte emekliye temmuzda yansıyacak zam oranı daha net hale gelecek. Ekonomistlerin beklenti anketlerine göre Nisan enflasyonunun aylık bazda yüzde 3-3,5 seviyelerinde gerçekleşmesi öngörülüyor. Bu da emekli zammı hesaplarında yeni bir tabloyu ortaya koyuyor. İşte tahmini Temmuz 2025 emekli zammı oranları ve kalem kalem güncel hesaplar...
Emeklilerden memurlara kadar milyonlarca kişi, 2025 Temmuz zammı için kritik öneme sahip Nisan ayı enflasyon verisine odaklandı. Ocak, Şubat ve Mart aylarında oluşan yüzde 10,06’lık fark sonrası, üç aylık enflasyon verisi netleşmiş durumda. Geriye kalan Nisan, Mayıs ve Haziran aylarının TÜFE oranları ise Temmuz zammının nihai seviyesini belirleyecek. Uzmanların tahminlerine göre Nisan ayı enflasyonunun yüzde 3 civarında gelmesi halinde, dördüncü ay sonunda oluşacak kümülatif artış yüzde 13’ü aşabilir. İşte emekli maaşlarında beklentilere göre yapılan yeni zam hesaplamaları ve öne çıkan senaryolar...
EMEKLİ ZAMMI OCAKTA YÜZDE 15,75 OLDU
Ocak ayında tüm TÜFE rakamlarının belli olmasıyla SSK, Bağkur emekli maaşlarına yüzde 15,75 zam yapılırken memur ve memur emeklisi için maaş zammı yüzde 6 toplu sözleşmeyle beraber yüzde 11,54 oldu. En düşük emekli maaşı 12 bin 500 liradan 14 bin 469 TL'ye yükseltildi.
NİSAN AYI ENFLASYON TAHMİNİ BELLİ OLDU
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 71 katılımcıyla gerçekleştirdiği Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Ankete göre, nisan ayı TÜFE artış beklentisi bir önceki anket dönemindeki yüzde 2,25 seviyesinden yüzde 3,07'ye yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE beklentisi ise yüzde 28,04'ten yüzde 29,98'e çıktı. Nisan ayına ilişkin enflasyon rakamları 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü belli olacak.
TEMMUZDA EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Ocak, şubat ve mart aylarını kapsayan 3 aylık enflasyon yüzde 10,6 olarak hesaplandı. Piyasa Katılımcıları Anketi verileri doğrultusunda nisan, mayıs ve haziran ayları için de enflasyon tahminleri belli oldu.
EMEKLİ VE MEMUR İÇİN YENİ MAAŞ TABLOSU
3 aylık TÜFE: Yüzde 10.06
Nisan TÜFE tahmini: Yüzde 3.07
Mayıs TÜFE tahmini: Yüzde 2.20
Haziran TÜFE tahmini: Yüzde 1.70
Tahmini enflasyon rakamlarının hesaplaması ile emekli ve memur için ortaya çıkan tablo şu şekilde:
6 aylık enflasyon: Yüzde 17,91
Memur ve memur emeklisi TÜFE farkı: 11.24
Memur ve memur emeklisi zam oranı: Yüzde 16.80
Bunlar tahmini rakamlardır. Gerçek maaş zamları Türkiye İstatistik Kurumu'nun haziran ayı enflasyonunu açıklamasıyla belli olacak.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNİN MAAŞLARI (Zam Oranı: %17,91)
Mevcut Maaş - Zamlı Maaş
14.469 TL - 17.060 TL
15.000 TL - 17.687 TL
15.500 TL - 18.276 TL
16.000 TL - 18.866 TL
16.500 TL - 19.455 TL
17.000 TL - 20.045 TL
17.500 TL - 20.634 TL
18.000 TL - 21.224 TL
18.500 TL - 21.813 TL
19.000 TL - 22.403 TL
20.000 TL - 23.582 TL
21.000 TL - 24.761 TL
22.000 TL - 25.940 TL
23.000 TL - 27.119 TL
24.000 TL - 28.298 TL
25.000 TL - 29.478 TL
26.000 TL - 30.657 TL
30.000 TL - 35.373 TL