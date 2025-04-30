Emekli maaşına yüzde 17,91 zam oranı çıktı! Yeni maaş tablosu A'dan Z'ye belli oldu

Emeklilerden memurlara kadar milyonlarca kişi, 2025 Temmuz zammı için kritik öneme sahip Nisan ayı enflasyon verisine odaklandı. Ocak, Şubat ve Mart aylarında oluşan yüzde 10,06’lık fark sonrası, üç aylık enflasyon verisi netleşmiş durumda. Geriye kalan Nisan, Mayıs ve Haziran aylarının TÜFE oranları ise Temmuz zammının nihai seviyesini belirleyecek. Uzmanların tahminlerine göre Nisan ayı enflasyonunun yüzde 3 civarında gelmesi halinde, dördüncü ay sonunda oluşacak kümülatif artış yüzde 13’ü aşabilir. İşte emekli maaşlarında beklentilere göre yapılan yeni zam hesaplamaları ve öne çıkan senaryolar...