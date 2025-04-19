EMEKLİ PROMOSYONU SON GÜNCELLEMELER: En yüksek promosyon ödemesi veren bankalar hangileri?

2025 yılında bankaların emekli promosyon kampanyaları hız kesmeden sürüyor. Emekliler, maaşlarını taşıdıkları bankalardan hem maaş tutarına göre değişen promosyon alıyor hem de bazı bankaların sunduğu ek ödemelerden faydalanabiliyor. Bankalar, üç yıllık taahhüt karşılığında 8 bin TL ile 20 bin TL arasında değişen promosyon teklifleri sunarken, bazı kampanyalarda ek kart harcaması ya da otomatik fatura talimatı şartları da bulunuyor. Promosyon almak isteyen emeklilerin, maaşlarını taşımak istedikleri bankaya başvurarak yeni sözleşme imzalaması gerekiyor. İşte bankalara göre güncel promosyon tutarları...